Новые автомобили подорожали с начала года. И грозят подорожать еще

Многие автодилеры еще не полностью отразили в ценах девальвацию прошлых лет, и плавно поднимают цены. При этом на рынке сохраняется дефицит автомобилей.

Автопроизводители подняли цены на новые автомобили минимум на 2–3% с начала 2021 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд автодилеров. В основном это связано с девальвацией рубля: многие автоконцерны еще не полностью отразили в ценах снижение рубля прошлых лет и продавали автомобили в убыток, а машин по старой цене хватит лишь до конца января.

Так, машины Volkswagen подорожали в среднем на 2%, Hyundai — на 15–50 тыс. руб. в зависимости от модели, Audi — на 2,2%, Mercedes — 4–5%, рассказал Андрей Каменский из «Авилона». Модели Volvo в базовых комплектациях подорожали на 100 тыс. руб., а опции — на 5%, цены плавно скорректированы на курсовую разницу.

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Цены на автомобили во всех сегментах выросли примерно на 2–3%, оценивает Светлана Гамзатова из Fresh Auto, в будущем машины могут подорожать до 5%, в том числе из-за возможного повышения утильсбора. Многие автопроизводители анонсировали повышение цен на автомобили в России еще в конце прошлого года, так, все модели BMW подорожали на 4,5%. Lada подорожает в среднем на 2%.

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Кроме того, на рынке сохраняется дефицит автомобилей, и это продолжит влиять на продажи. У дилеров еще есть остатки прошлогодних машин по ценам 2020 г., но хватит их примерно на 15 дней, при этом спрос остается высоким. При этом в ближайшие месяцы цены будут расти, так как еще не все бренды отыграли эффект девальвации, указывает руководитель ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов, и на этом фоне поставки импортных машин задерживаются.