Пандемия вернула интерес к личным авто. Мегаполисы рискуют задохнуться

В 2020 году к личному транспорту вернулись миллионы людей по всему миру. Автобусы и метро, по мнению людей, очень небезопасны. Но рост трафика грозит другими проблемами, в том числе экологическими.

После пандемии количество желающих сесть за руль личного автомобиля заметно возрастет, уверены исследователи. ВВС пишет, что уже сейчас во многих странах показатель нежелания людей пользоваться общественным транспортным достиг максимального за 18 лет уровня. Чего ждать городам в ближайшем будущем?

Еще недавно многие жители мегаполисов ездили на работу на общественном транспорте, так как это было экономически выгоднее. Но с приходом пандемии количество маршрутов сократили, как и число пассажиров в салоне. Добавились проблемы с несоблюдением социальной дистанции и отсутствием масок. Люди вспомнили, что у них есть личные автомобили. Количество пассажиров в общественном транспорте упало до исторического минимума как в Америке, так и в Европе, в том числе в лондонской подземке и метро Нью-Йорка.

Специалисты по транспортному планированию предупреждают, что стремительный возврат к комфорту, который предоставляют автомобили, может привести к нескончаемым пробкам на улицах. А это помешает восстановлению экономики в городах по всему миру.

В ноябрьском отчете британской компании автомобильных услуг RAC утверждается, что пандемия, возможно, отбросила страну на десятилетия назад в вопросе отношения граждан к вождению личных автомобилей и общественному транспорту. Из 3000 опрошенных автовладельцев 68% считают, что автомашина нужна для повседневных дел, год назад так считали 54%.

Нежелание пользоваться общественным транспортом достигло наивысшей отметки за 18 лет. Около 54% ​​респондентов заявили, что безопасность является главным соображением, и только 43% готовы вернуться в общественный транспорт, если бы он стал лучше работать, это самый низкий показатель с 2002 года.

Пандемия заставила автовладельцев осознать, что они зависят от своих машин больше, чем когда бы то ни было, — говорит Род Деннис, специалист RAC по анализу данных. — Вопрос заключается в том, насколько глубоко укоренилось это изменение отношения.

Представители поколения, которое исторически меньше всего интересовалось владением автомобилем, «поколения Z», дает некоторое представление о том, как меняется наше отношение к автомобилям.

Auto Trader, электронная автомобильная торговая площадка, сообщает, что 15% аудитории ее вебсайта в Великобритании в период с июня по сентябрь были люди в возрасте от 18 до 24 лет — по сравнению с 6% за тот же период в 2019 году.

Рори Рид, директор канала Auto Trader UK на YouTube, отметил, что «пандемия изменила взгляды молодых людей на владение автомобилем и заставила их задуматься о приобретении машины раньше, чем обычно, поскольку они стремятся меньше полагаться на общественный транспорт и хотят минимизировать риск распространения коронавируса».

При этом, что удивительно, люди понимают связанные с этим экологические риски, но зачастую их это не останавливает. Опрос 26 тысяч человек из 25 стран, проведенный YouGov-Cambridge Globalism Project в июле-августе 2020 года, показал, что подавляющее большинство принимает ответственность человека за изменение климата. Тем не менее из того же опроса ясно, что большинство респондентов планирует в будущем водить больше, чем раньше.

Сомнения в безопасности общественного транспорта стали в последние месяцы одной из главных причин, заставляющих людей садиться в машины. Однако исследования, проведенные во Франции, Японии и Австрии, в которых изучалась первая волна вируса, не обнаружили бесспорной связи крупных вспышек коронавируса с автобусами или поездами. Эти исследования показали, что при использовании таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок, риск подхватить инфекцию в общественном транспорте на самом деле довольно невысок.

Transit Innovation Partnership, государственно-частная инициатива MTA, и некоммерческая организация Partnership for New York City объявили конкурс, в ходе которого было представлено около 200 идей для технологических нововведений, которые могли бы помочь жителям вновь почувствовать себя в безопасности в общественном транспорте.

Восемь компаний-победителей в настоящее время обкатывают на практике свои проекты: фильтры воздуха, противомикробные светодиодные фонари и поступающие в режиме реального времени данные о загруженности платформ и поездов.

Кейт Лэинг, руководитель программы управления транспортом в экологической группе C40 Cities, говорит, что, скорее всего, общественному транспорту придется заметно сократить операции, если не найдется денег на поддержание его на плаву.

Почти наверняка придется сокращать услуги в тех областях, где нет гарантированных тарифов, и в результате сократится доступность транспорта, — говорит она.

Лэинг уверена, что те города, которые строят стратегию восстановления экономики на инвестициях в общественный транспорт и продолжат вливать в него деньги и после окончания пандемии, скорее всего, окажутся в лучшем положении по сравнению с теми, кто этого не делает.

«Все любят водить машину — кроме тех моментов, когда за рулем сидит весь город, — объясняет она. — Мы садимся в автобус потому, что ехать на машине чертовски неудобно, потому что негде припарковаться, или это слишком дорого, или у вас вообще нет денег на машину». По ее словам, чтобы избежать бесконечных заторов после пандемии, городам необходимо «принять меры, которые делают неправильный выбор неудобным, а правильный — по-настоящему удобным».

Это и инвестиции в автобусные и велосипедные полосы, и взимание платы за парковку на улице, и поддержание новых зон для питания на открытом воздухе, и, как только экономика вернется в норму, введение финансовых ограничителей на езду по городу.

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