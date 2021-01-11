Сбер заинтересовался покупкой «Ситилинк». Это поможет конкурировать с Ozon и Wildberries

Один из лидеров интернет-торговли России, который стоит не менее $1 млрд, может быть интересен Сбербанку для создания лидера e-commerce. Для Merlion сделка — возможность поддержать основной бизнес.

В конце 2020 г. Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку Merlion, одного из крупнейших IT-дистрибуторов России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным другого собеседника издания, банк заинтересован в покупке розничных активов компании: «Позитроника», «Ситилинк» и сети сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В конце декабря 2020 г. Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности Merlion будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера», напомнили в пресс-службе банка. Информацию о возможном приобретении активов Merlion комментировать не стали. В Merlion заявили об отсутствии переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния.

Сбер и владелец Citilink стали партнерами. Ранее собственников компании арестовали

Компания может продать розничный бизнес в связи с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг владельцев группы, считает источник «Коммерсанта». В ноябре совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были арестованы, по версии следствия они причастны к убийству. Взят под стражу также топ-менеджер компании, бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.

Продажа розничного бизнеса помогла бы Merlion поддержать основной бизнес — IT-дистрибуции в сегменте b2b, считает главный редактор TAdviser Александр Левашов. Летом 2020 г. компания договаривалась о продаже контроля в IT-интеграторе ОТР сооснователю и экс-совладельцу IBS Сергею Мацоцкому, но переговорам помешал арест владельцев Merlion.

Сбер анонсировал планы войти в тройку лидеров российского e-commerce к 2023 г., говорил ранее зампред правления банка Лев Хасис. Президент банка Герман Греф говорил, что рассматриваются разные варианты M&A на этом рынке и Сбер будет покупать игроков. После раздела активов с «Яндексом» и продажи ему доли в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, Сбербанк интересовался покупкой доли в Ozon, а осенью сообщалось о переговорах с «М.Видео» о совместном развитии принадлежащего ей маркетплейса Goods.ru.

Из активов Merlion наиболее привлекателен для Сбера «Ситилинк», считает Михаил Бурмистров. В 2019 г. объем продаж ритейлера составил 90,4 млрд руб., это второе место среди российских онлайн-ритейлеров, по данным Data Insight. Стоимость актива может начинаться от $1 млрд. Если стороны достигнут согласия, Сбер сможет конкурировать в онлайн-ритейле не только с «Яндексом», но и с Ozon и Wildberries, отмечает эксперт.