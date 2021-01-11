22% работодателей не планируют возвращать сотрудников в офис

«Хуже, чем 2019-й». Как для российских компаний прошел 2020 год, чего они ждут от 2021-го, планируют ли сокращать сотрудников или увеличивать оклады? Исследование.

38% представителей региональных российских компаний признались, что 2020 г. прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего. Остальные затруднились ответить. Таковы данные исследования hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Согласно опросу, 34% компаний переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году, 55% — только часть. 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе.

В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате. Еще 23% опрошенных говорят о том, что эти сотрудники успели вернуться на рабочие места, однако затем вновь ушли на дистанционный режим работы. В 54% компаний эти сотрудники вернулись окончательно.

Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% в принципе не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, еще 4% ориентируются на май-июнь 2021. При этом переход на дистанционный режим негативно на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьезных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.

Кроме того, 23% опрошенных представителей компаний заявили о сокращении численности персонала в 2020 г. 44% заявили об увеличении числа работников, а 27% рассказали, что штат не изменился. Каждая четвертая компания (26%) заявила о росте окладов сотрудников в 2020 г. У 14% компаний они снизились, а у большинства (53%) остались без изменений.

В 2021 г. 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников, 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата. Что касается заработных плат, то роста окладов сотрудников ожидают в 42% компаний, еще 40% считают, что изменений не произойдет, 8% уверены, что оклады снизятся.

При этом 42% региональных компаний оценивают свои перспективы на рынке в 2021 г. как позитивные (выше всего эта доля среди небольших и средних компаний), 36% склонны оценивать свое положение как стабильное (чаще это крупные компании). Еще 17% не ожидают от 2021 г. ничего хорошего (чаще всего это небольшие компании).

Ранее DK.RU публиковал выступление Ростислава Капелюшникова, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН, доктора экономических наук, заместителя директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ о том, как российский рынок труда отреагировал на шок коронавирусных ограничений. И почему он считает, что рынок труда быстро восстановится.