Башню в Екатеринбурге передали предпринимателю

У пустующей башни в районе ЖБИ появился арендатор. Он планирует очистить ее от мусора, сделать ремонт и сдавать в аренду. Что может появиться в необычном объекте?

Предприниматель Максим Лобуцкий стал арендатором старой башни на ул. Бетонщиков в Екатеринбурге. Аукцион прошел в конце 2020 г. Как рассказал общественник, координатор проекта Ekatowers: Башни Екатеринбурга Ильдар Хабибуллин, на аукцион заявлялось четыре участника, победитель предложил почти 23 тыс. руб., тогда как начальная цена была 5,2 тыс. руб. в месяц.

Максим вырос на ЖБИ, занимается строительством и недвижимостью. В юности учился в соседней с башней школе № 82 и, как многие пацаны, проводил время в ней. Башней решил заняться из-за ее расположения в родном районе и оригинальности объекта. В первых числах января в башне стартовали работы по вывозу мусора. В планах полная приборка и разработка концепции развития объекта. В первую очередь необходимо электроснабжение, а в будущем и другие инженерные сети. Максим приглашает к диалогу всех заинтересованных, — написал на своей странице в Facebook Ильдар Хабибуллин.

Максим Лобуцкий, фото Ильдара Хабибуллина

Сам предприниматель рассказал E1.ru, что планирует привлекать в башню арендаторов.

Мы потихоньку там разгребаем, убираемся. Я занимаюсь коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге, планирую закончить ремонт в этой башне и сдавать ее в аренду. Скорее всего, там будут офисные помещения, может быть, привлечем ресторатора какого-то, — сказал Максим Лобуцкий.

Кроме того, сообщество «Башни Екатеринбурга» собирает истории местных жителей о башне, раритетные фотографиии, ищет техническую и проектную документацию. Пока известно, что в башне некоторое время находился альпинистский клуб.

Фото Ильдара Хабибуллина

Добавим, что власти периодически ищут арендаторов для старинных особняков и других исторических объектов в Екатеринбурге. К примеру, в конце 2020 г. прояснилась судьба объекта, который называют зданием-призраком. Это разрушающаяся больница в Зеленой Роще. Ее восстановлением займутся учредители «Фонда святой Екатерины» Игорь Алтушкин, глава РМК, Андрей Козицын, генеральный директор УГМК, и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, писал DK.RU.