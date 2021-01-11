Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.01
73,87
90,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Башню в Екатеринбурге передали предпринимателю

Башню в Екатеринбурге передали предпринимателю
Иллюстрация: Страница в Facebook Ильдара Хабибуллина

У пустующей башни в районе ЖБИ появился арендатор. Он планирует очистить ее от мусора, сделать ремонт и сдавать в аренду. Что может появиться в необычном объекте?

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Предприниматель Максим Лобуцкий стал арендатором старой башни на ул. Бетонщиков в Екатеринбурге. Аукцион прошел в конце 2020 г. Как рассказал общественник, координатор проекта Ekatowers: Башни Екатеринбурга Ильдар Хабибуллин, на аукцион заявлялось четыре участника, победитель предложил почти 23 тыс. руб., тогда как начальная цена была 5,2 тыс. руб. в месяц.

Максим вырос на ЖБИ, занимается строительством и недвижимостью. В юности учился в соседней с башней школе № 82 и, как многие пацаны, проводил время в ней. Башней решил заняться из-за ее расположения в родном районе и оригинальности объекта. В первых числах января в башне стартовали работы по вывозу мусора. В планах полная приборка и разработка концепции развития объекта. В первую очередь необходимо электроснабжение, а в будущем и другие инженерные сети. Максим приглашает к диалогу всех заинтересованных, — написал на своей странице в Facebook Ильдар Хабибуллин.

Максим Лобуцкий

Максим Лобуцкий, фото Ильдара Хабибуллина

Сам предприниматель рассказал E1.ru, что планирует привлекать в башню арендаторов.

Мы потихоньку там разгребаем, убираемся. Я занимаюсь коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге, планирую закончить ремонт в этой башне и сдавать ее в аренду. Скорее всего, там будут офисные помещения, может быть, привлечем ресторатора какого-то, — сказал Максим Лобуцкий.

Кроме того, сообщество «Башни Екатеринбурга» собирает истории местных жителей о башне, раритетные фотографиии, ищет техническую и проектную документацию. Пока известно, что в башне некоторое время находился альпинистский клуб.

Внутри башни

Фото Ильдара Хабибуллина

Добавим, что власти периодически ищут арендаторов для старинных особняков и других исторических объектов в Екатеринбурге. К примеру, в конце 2020 г. прояснилась судьба объекта, который называют зданием-призраком. Это разрушающаяся больница в Зеленой Роще. Ее восстановлением займутся учредители «Фонда святой Екатерины» Игорь Алтушкин, глава РМКАндрей Козицын, генеральный директор УГМК, и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Международные рейсы в Европу из Кольцово планируют запустить к лету 2021 г.Международные рейсы в Европу из Кольцово планируют запустить к лету 2021 г.
  • «Женщина должна быть обслужена как королева». Правила бизнеса Андрея Трубникова«Женщина должна быть обслужена как королева». Правила бизнеса Андрея Трубникова
  • Уральские школьники возвращаются к очной форме обучения. Теперь без исключенийУральские школьники возвращаются к очной форме обучения. Теперь без исключений
  • На месте ПРОМЭКТа появится еще и ТЦ. Ранее застройщик анонсировал строительство двух домовНа месте ПРОМЭКТа появится еще и ТЦ. Ранее застройщик анонсировал строительство двух домов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.