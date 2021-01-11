Глава Якутска досрочно ушла в отставку. Ее называли «мэром здорового человека»

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365». Один из самых открытых мэров России покидает свой пост.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья, 11 января она внесет в Якутскую гордуму заявление о сложении полномочий.

Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции, — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

Пять дней назад Авксентьева пережила приступ, вызванный гипертоническим кризом, об этом она также писала в Instagram. Мэр Якутска добавила, что «никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений».

Сардана Авксентьева была избрана главой Якутска в сентябре 2018 г. и стала первой женщиной-мэром города. Ее называли «мэром здорового человека» за открытость и позицию, которая не всегда совпадала с позициями руководства. Так, в июле 2020 г. она проголосовала против поправок к Конституции, а в ноябре предложила продать здание мэрии Якутска для пополнения городского бюджета, поскольку чиновникам «не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».

На новых выборах главы Якутска Авксентьева просит поддержать ее первого заместителя Евгения Григорьева, которого готовила к этому посту.