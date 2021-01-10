Усиление контроля за наличными, новый штамм коронавируса в России. Главное за выходные

Росфинмониторинг берет под контроль операции с наличными на сумму более 600 тыс. руб. В России обнаружили более заразный штамм коронавируса. Акции «Тинькофф» взлетели в цене более чем на 18%.

В России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Его выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

Британский штамм коронавируса, как сообщается, отличается более высокой заразностью — однако, чтобы утверждать это наверняка, нужны дополнительные данные. В целом у него насчитывается 17 изменений по сравнению с обычным коронавирусом. Однако пока не говорится, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.

Акции «Тинькофф» выросли на 18% после сообщения об утрате Тиньковым контроля над компанией

Бумаги TCS Group, головной компании «Тинькофф банка» выросли на 18,43% после того как стало известно, что основатель банка Олег Тиньков снизил свою голосующую долю в группе и больше не является контролирующим акционером.

7 января из раскрытия TCS Group стало известно, что голосующая доля Тинькова снизилась с 84% до 35%. Это произошло за счет конвертации всех акций класса B (c 10 голосами на акцию), принадлежащих трастам, связанным с Тиньковым, в акции класса A (один голос на акцию). По словам Тинькова, приведенным в релизе, конвертация «соответствует развитию компании как публичной» и интересам акционеров.

Росфинмониторинг усиливает контроль за операциями россиян с наличными

Информация об операциях россиян с наличными на сумму более 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу 10 января, сообщает ТАСС.

Ранее информация о снятии или зачислении наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежала обязательному контролю, если операция не соответствовала характеру хозяйственной деятельности.

Также теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — сообщил агентству старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.