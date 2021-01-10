На месте ПРОМЭКТа появится еще и ТЦ. Ранее застройщик анонсировал строительство двух домов

В Екатеринбурге на месте здания по ул. Декабристов, 20, снос которого пытались остановить общественники, построят не только две жилые 25-этажки, но и торгово-развлекательный центр.

Торгово-развлекательный центр будет связывать две новых высотки и занимать площадь двух этажей, сообщает портал Е1 со ссылкой на пресс-службу корпорации «Маяк», в чьей собственности находится здание ПРОМЭКТа.

ТРЦ будет играть особую роль для жителей данного района как объект инфраструктуры: в нем будут находиться продуктовый гипермаркет, магазины, бытовые сервисы, кафе, кинотеатр, спа-салон с бассейном. <...> Наличие крупного торгового центра в данном районе значительно повысит его привлекательность: жители получат возможность делать покупки и отдыхать, не затрачивая много времени на дорогу, — добавили в «Маяке».

Скандал вокруг конструктивистского здания начался в конце 2020 г., когда общественники обратили внимание на строительную технику рядом с ПРОМЭКТом. В начале января корпорация «Маяк» начала демонтаж. DK.RU подробно рассказывал о противостоянии активистов и застройщика.