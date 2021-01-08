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«Напоминает МММ и торговлю тюльпанами». Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск
Илон Маск. Иллюстрация: bbc.com

Акции Tesla вновь выросли, обеспечив своему создателю первое место в рейтинге миллиардеров. Но эксперты сомневаются, что у такого роста есть хоть какое-то разумное объяснение.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Он возглавил рейтинг Bloomberg Billionaires Index с состоянием в $188,5 млрд, это на $1,5 млрд больше, чем у Джефа Безоса, создателя Amazon, возглавлявшего список с 2017 года.

Бумаги Tesla, принадлежащей Илону Маску, за последний год подорожали больше чем в девять раз. Однако на рынке есть эксперты, которые уверены, что такой рост объясним эффектом мыльного пузыря. Гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин так прокомментировал происходящее «Бизнес FM»:

Илон Маск — икона пиара. Подоспели какие-то, наконец, успехи SpaceX — и на большой ликвидности он устроил очередной хайп. Конечно, это неоправданная капитализация. Различие между реальным бизнесом и капитализацией у компаний Маска превосходит все мыслимые и немыслимые нормативы. Tesla стоит дороже, чем 21 производитель, который торгуется на бирже, в числе которых все гиганты — и вот Tesla намного больше стоит именно на бумаге. Конечно, эта капитализация виртуальная, продать он свой пакет не может. И если бы он захотел это сделать, движение было бы в обратную сторону. Я считаю, что это акция-аутсайдер, и это напоминает мне пирамиду МММ и торговлю тюльпанами. Сегодня цены одни, через неделю они могут быть гораздо меньше.

В целом рост благосостояния Маска за этот год стал самым быстрым в истории. Год назад доход бизнесмена составлял $ 27 млрд, с этой цифрой он вошел в число 50 самых богатых людей. Но уже в июле Маск обогнал Уоррена Баффета — седьмого богача в мире, в ноябре позади остался Билл Гейтс — второй по благосостоянию. За год Маск заработал больше всего личного капитала Билла Гейтса.

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Автор: Александра Клименко
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