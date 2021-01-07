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Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превысило 33 тыс.

Число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превысило 33 тыс.
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Кривая вновь выявляемых случаев COVID-19 в Свердловской области понемногу идет вниз. Но говорить о том, что ситуация реально улучшилась, пока рано.

#НОВОСТИ

За последние сутки в Свердловской области выявлено 384 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб. Это на пять меньше, чем вчера (6 января было зафиксировано 389 заболевших). Скончались 17 человек, общее число жертв пандемии в регионе — 1631. За сутки выздоровели 390 свердловчан.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал статистику по числу заболевших в городах Свердловской области. Лидирует в этом списке Екатеринбург — с начала пандемии коронавирусом заразились 33075 горожан. На втором месте Нижний Тагил — 3697 человек. Замыкает тройку Первоуральск — 1935 случаев COVID-19.

Оперштаб добавляет, что общее количество проведенных в регионе исследований составляет 3 332 156. Обследовано 3 154 073 человека. Добавим, что число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло отметки в 1614 случаев.

Специалисты связывают снижение выявленных за сутки случаев с новогодними каникулами. Как писал DK.RU, в декабре медики ежедневно выявляли больше 400 заболевших COVID-19. Чтобы сократить угрозу заражения, власти предприняли ряд мер: обязали владельцев торговых центров усилить контроль за покупательским трафиком; начали массовую добровольную вакцинацию; отменили строительство полноценного ледового городка в центре Екатеринбурга. 

Автор: Мария Смирнова
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