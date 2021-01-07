«Момент великого позора и стыда для нашей нации». Сторонники Трампа штурмовали Капитолий

Группа демонстрантов, поддерживающая действующего президента США Дональда Трампа, прорвала полицейское оцепление, ворвалась в здание Конгресса, где сенаторы и Палата представителей рассматривали вопрос об утверждении итогов президентских выборов 2020 г., и сорвали заседание.

В ходе массовых беспорядков погибли четыре человека, сказал начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти. Так, во время захвата Капитолия застрелили женщину-ветерана ВВС США. О причинах смерти остальных людей не сообщается.

Из-за обострения обстановки Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела в городе комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 четверга по Москве) до 06:00 утра четверга, 7 января. За нарушение комендантского часа полиция задержала 47 человек, всего задержаны 52.

Три бывших президента США осудили захват Капитолия. Барак Обама назвал это моментом «величайшего стыда и позора для нашей нации». Он заявил, что напавших подстрекал Трамп, который «продолжает безосновательно лгать о результатах президентских выборов», и отметил, что лидеры Республиканской партии могут выбрать: продолжать свою политику и разжигать бушующие пожары или выбрать Америку и сделать первые шаги к тушению огня.