Россияне не ждут процветания от 2021 г., Трамп против китайского финтеха. Главное 6 января

Индекс экономической надежды россиян упал до минимума с 1998 г. Ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась, считает министр здравоохранения. Что случилось 6 января.

Всего 6% россиян сочли, что 2021 г. станет периодом экономического процветания, а 47% ждут, что он будет годом экономических проблем, пишет РБК со ссылкой на итоги исследования Gallup International, предоставленные «Ромиром». В целом индекс экономической надежды в прошлом году составил минус 41 п.п. — это один из самых низких показателей за 23 года наблюдений.

Сразу 40% жителей России ожидают, что наступивший год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.

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Глава Минздрава заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, то ситуация с пандемией коронавируса в России во время новогодних праздников в целом стабилизировалась, но остается напряженной. Вся медицинская служба продолжает работу в режиме повышенной готовности, отметил он.

В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев, — сказал министр (цитата по ТАСС).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 6 января было зафиксировано 24 217 новых случаев коронавируса, 445 человек умерли, полностью выздоровели 23 055 человек. Зарегистрирован 3,308 млн заболевших, выздоровели 2,685 млн человек, умер 59 951.

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Трамп подписал указ о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями, включая Alipay

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете финансовых операций с китайскими компаниями, которые разрабатывают приложения восьми платежных систем, сообщает Reuters. Речь идет о приложении Alipay от Ant Group, Tencent Holdings Ltd, WeChat Pay, CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.

Список запрещенных транзакций будет определен Министерством торговли США в течение 45 дней. Начать выявление транзакций планируется еще до 20 января, когда Трамп уйдет со своего поста и президентом США станет Джо Байден. С того же дня он сможет отозвать приказ.

В документе говорится, что меры против разработчиков китайских мобильных приложений необходимы для защиты национальной безопасности США, так как их владельцы имеют большие базы пользователей и доступ к конфиденциальным данным, сказал агентству высокопоставленный чиновник администрации президента.