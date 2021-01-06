Каждый четвертый. Страх россиян потерять работу набирает обороты

Сокращений в начале 2021 года ждут 25% россиян. Особенно сильно переживают сотрудники в возрасте и те, кто работает в финансовой сфере. В каких отраслях и регионах ситуация хуже всего?

Эксперты HeadHunter провели исследование, которое показало, что каждый четвертый работающий житель России боится, что в 2021 году будет сокращен. При этом 72% респондентов уверены, что сумеют найти работу в начале наступившего года, 16% затруднились оценить свои шансы на это, еще 11% оценили их негативно. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).

Более половины респондентов, 53%, считают, что пандемия коронавируса будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети считают, что нет, таких 37%. Больше всего ждут влияния коронавируса на свою работу сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банков, инвестиций и лизинга (64%).

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Большая часть опрошенных, 58%, отметили, что не ожидают сокращений в компании после новогодних праздников. Больше всего тех, кто ждет сокращений, среди более возрастных соискателей, а также в банковской (36%) и транспортной (35%) сферах, меньше всего — в сфере искусства и масс-медиа (14%). Больше всего сокращений ждут в Белгородской области (42%) и в Алтайском крае (13%).

Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9 097 соискателей (4 312 из них имеют работу, 8 790 ищут новую работу).