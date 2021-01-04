«Были рады провести 16 лет с вами». В Екатеринбурге закрылся один из старейших ресторанов

Первый рыбный ресторан города на берегу Исети открыл свои двери далеком 2004 г. Ранее о закрытии сообщило соседнее заведение, на его месте уже начала работать пиццерия.

Ресторан средиземноморской кухни «Порт Стэнли», который расположен по адресу ул. Горького 10а, объявил о закрытии. Одно из старейших заведений города проработало 16 лет. В социальных сетях руководство ресторана сообщило:

Нам очень грустно сообщать об этом, но, к сожалению, наш ресторан закрывается. Мы благодарим всех гостей, персонал и поставщиков ресторана Порт Стэнли! Мы были рады провести эти 16 лет с вами.

Рыбный ресторан на Горького был открыт в 2004 г. Он располагался рядом с пабом Gordon's Doctor Scotch, который прекратил работу весной этого года. Теперь на месте легендарного паба работает пиццерия от владелицы ресторанов «Угли» и «Шустов».

Как рассказывал DK.RU, «Порт Стэнли» был не только одним из самых старых ресторанов Екатеринбурга, но и одним из самых дорогих. Долгое время он входил в тройку заведений с самым высоким средним чеком. Наравне с рестораном итальянской кухни Dolce Vita и «Ресторан №1» средняя цена ужина на одного человека в этих заведениях составляла 3 тыс. руб.