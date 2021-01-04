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Уральский застройщик возведет пятизвездочный отель Radisson в центре Перми

Уральский застройщик возведет пятизвездочный отель Radisson в центре Перми
Иллюстрация: Проспект Групп

Это будет первый международный премиум-отель в регионе. 21-этажное здание появится в центре Перми до конца 2022 г. и станет частью амбициозного проекта стоимостью почти 9 млрд руб.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Строительная компания «Проспект Групп» из Екатеринбурга займется строительством 21-этажного пятизвездочного отеля под брендом Radisson в центре Перми. Застройщик уже приступил к реализации проекта и планирует сдать объект в конце 2022 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.    

«Проспект Групп» известен в Екатеринбурге такими проектами, как ЖК «Арбатский», «Крылов», «Гольфстрим», ЖК «Федерация» на ул. Щорса и ЖК «Мельница», который застройщик возводит в квадрате улиц Свердлова, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка, Азина. Как рассказывал DK.RU, «Проcпект Групп» принадлежит бывшему директору концерна «Калина» Александру Петрову.

Премиум-отель в Перми на 158 номеров станет первым международным высококлассным отелем в регионе.  

Новый отель — это выдающийся проект, разработанный совместно с международной компанией Twelve Architects, удостоенной множества наград, и он послужит уникальным архитектурным примером для всей России, — рассказал Александр Петров.  

В отеле будут расположены бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан на 21-м этаже. Также в отеле обустроят конференц-залы вместимостью более 1000 человек с услугами Meetings & Events.

Уральский застройщик возведет пятизвездочный отель Radisson в центре Перми 1

Примечательно, что Radisson Hotel Perm расположится  во второй очереди многофункционального центра «Эспланада». Возведением этого объекта занимается также «Проспект Групп». Стоимость реализации амбициозного центра оценивается в 8,6 млрд руб.  

Строительство центра ведется в три этапа. Первый этап включает возведение детского центра, кинотеатра, ресторанов, торговых площадей и парковку на 530 мест, намечено построить в 2021 г. На втором этапе планируют сдать гостиницу. Весь проект должен быть реализован до 2024 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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