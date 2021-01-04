В Петербурге ждут три волны ковида после праздников. В городе открылись бары и рестораны

«Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков». Санкт-Петербург вышел на первое место по заболеваемости в России.

Число госпитализированных с коронавирусом в Санкт-Петербурге за время праздников снизилось на 30%, сказал вице-губернатор Евгений Елин в ходе визита на Рождественскую ярмарку 3 января, пишет «Фонтанка». По словам чиновника, во время каникул люди предпочитают болеть дома.

Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков, — рассказал Елин, призвав соблюдать коронавирусные ограничения и «всегда включать голову».

Вместе с тем в городе с 4 января бары и рестораны вновь стали принимать клиентов, им разрешили работать до 23 часов. С 25 по 29 декабря заведения общепита могли принимать посетителей до 19 часов, а с 30 декабря по 3 января и вовсе были закрыты, чтобы, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса». Пять дней кафе и рестораны могли работать только в режиме «зимней веранды».

4 января в России был зафиксирован 23 351 новый случай коронавируса, 482 человека умерли, 21 154 полностью выздоровело, сообщил оперштаб. Санкт-Петербург с 3657 случаями Covid-19 вышел на первое место по заболеваемости. Всего в России зафиксировано 3,26 млн заболевших, 58 988 умерших, 2,64 млн выздоровевших.