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Сергей Карякин добрался до Саудовской Аравии и стартовал на «Дакар-2021». ВИДЕО

Сергей Карякин добрался до Саудовской Аравии и стартовал на «Дакар-2021». ВИДЕО
Иллюстрация: страница Сергея Карякина в Facebook

Путь на Ближний Восток в условиях пандемии оказался нелегким. Команда уральского гонщика сняла мини-фильм о сложностях, которые пришлось преодолеть, чтобы выйти на старт.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Уральский гонщик Сергей Карякин 3 января стартовал на первом этапе ралли «Дакар-2021, который проходит проходит в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

Этому событию предшествовала огромная работа и вера, что всё получится. Для нашей команды участие в Dakar-2021 долго было под большим вопросом. Компании, поддерживающие нас на протяжении нескольких лет, не смогли оказать финансовую поддержку. Буквально за один день до закрытия регистрации мы смогли заручиться поддержкой новых партнёров — DMG MORI, РМК, Кировский завод, Ravenol. Чуть позже к ним присоединились BY и Chamovskikh Jewellery House, решив большинство финансовых вопросов, — написал Сергей Карякин в своем инстаграм-аккаунте.

Он также рассказал, что в этом году участвует в гонках одним экипажем с Антоном Власюком — команда заявлена в новом классе Т4.1.

Мы построили абсолютно новую машину. Техкомиссия длилась примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя и омологацию. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины,— поделился информацией гонщик в своем instagram.

Отдельные сложности были с доставкой техники и самой команды на Ближний Восток: это пришлось делать в условиях закрытых границ. Все получилось, благодаря поддержке российской команды «КАМАЗ-Мастер» и компании A.S.O., организовавшей дополнительные авиарейсы. Подробности о том, что пришлось пережить, команда собрала в видеоролике.

Несмотря на все трудности, команда на новой машине стартовала 3 января на первом этапе ралли. Ей предстоит преодолеть путь от Джидды до Биша.

Он состоит из 346 км лиазона и 277 км СУ. Нашей техничке Man предстоит проехать 555 км, — дал пояснения Сергей Карякин.

 

Автор: Инна Вейн
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