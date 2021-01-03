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Трагедия в Новый год. На лесозаготовительном предприятии прогремел взрыв

Трагедия в Новый год. На лесозаготовительном предприятии прогремел взрыв
Иллюстрация: pixabay.com

В Алапаевске на предприятии «Лестех» взорвалась бочка, в результате чего два человека погибли, один госпитализирован с тяжелыми повреждениями. Возбуждено уголовное дело.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Трагедия произошла 31 декабря. На территории ООО «Лестех» во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром. В результате взрыва двое рабочих погибли на месте, третий доставлен в ожоговый центр на вертолете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Алапаевска.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы, передает Znak.com. Как отмечают в СК, по поручению руководства регионального следственного управления, на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей городского отдела и сотрудников отдела криминалистики СКР. Ведется расследование. 

ООО «Лестех» создано в 2010 г. и является одним из крупнейших предприятий по лесозаготовке в Свердловской области.

DK.RU следит за развитием событий.

Автор: Сергей Дружинин
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