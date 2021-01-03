Екатеринбургский горздрав упразднен. Его руководитель получил повышение

В первый день 2021 г. прекратило свое существование управление здравоохранения Екатеринбурга. Городская медицина теперь полностью контролируется Министерством здравоохранения Свердловской области.

Вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение регионального минздрава рассматривался с апреля 2020 г., сообщал DK.RU. Система управления здравоохранения Екатеринбурга оставалась единственной в Свердловской области, находившейся под контролем муниципалитета. В пятницу, 1 января 2021 г., объединение было официально завершено. Реорганизацию прокомментировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков:

В целом, 2021 г. — это год единой медицины, все учреждения здравоохранения, которые ранее находились в ведении региона и города Екатеринбурга, становятся государственными. Это должно улучшить и их материальное положение, и их информационное обеспечение, и просто качество их работы, — отметил он (цитата по сообщению Департамента информполитики губернатора).

По его словам, в первые дни нового года проведены несколько специальных совещаний, связанных с созданием единой централизованной информационной системы.

Мы будем собирать сведения о больных в единый банк [данных], откуда врач сможет брать данные о результатах обследования пациента. Он позволит обеспечить связь между амбулаторным и стационарным звеном и так далее, — подчеркнул Креков.

﻿В областную собственность перешел имущественный комплекс 23 медицинских организаций Екатеринбурга, в которых работают около 18 тыс. сотрудников.

Бывший начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов назначен заместителем главы минздрава Свердловской области. Он вступил в новую должность 1 января 2021 г.

Демидов возглавлял горздрав с декабря 2018 г. До этого работал на кафедре онкологии и медицинской радиологии уральской медакадемии.