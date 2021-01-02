Биткоин дороже 30 тыс., сколько россиян вакцинировали от коронавируса. Главное 2 января

Биткоин продолжает дорожать после бурного роста в декабре. Сколько людей официально воспользовались вакциной от коронавируса в России — и можно ли доверять этим данным.

Биткоин подорожал почти на 3% до $30 180, следует из данных криптобирж с CoinMarketCap, затем котировки преодолели уровень в $31 тыс., пишет The Bell. В декабре биткоин рос быстрее всего в этом году — накануне Нового года криптовалюта пробила отметку в $29 тыс. Дорожать она начала весной, после того как из-за введения локдаунов в разных странах обрушились цены на нефть и мировые фондовые индексы.

Сколько россиян вакцинировали от коронавируса

Вакцину от Covid-19 в России поставили более чем 800 тыс. человек, всего же в регионы направили более 1,5 млн доз, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным уже более 800 тыс. человек получили вакцину, — рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Журналист Михаил Зеленский убежден , что этим данным нельзя доверять. Четыре дня назад Мурашко говорил, что в регионы отгружено уже 507 тыс. вакцин — за последние три недели». Такими темпами, в новогодние праздники за четыре дня должны были отгружить 1 млн вакцин — рост поставок должен был увеличиться в 10 раз.

Крое того, министр говорил 22 декабря, что в информационный ресурс по внесению данных о вакцинированных внесено более 52 тыс. случаев вакцинирования. Получается, что первые две недели прививали со средней скоростью 3700 в день, а потом ещё 11 дней со скоростью 68 000 в день.

Начальника ГИБДД Москвы отправили в отставку

Экс-главу ГИБДД Москвы Юрия Дроганова отстранили от должности в ноябре 2020 года, врио начальника управления занял полковник полиции Алексей Диокин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции. Там уточнили, что причиной отставки Дроганова стал написанный по собственному желанию рапорт об увольнении по выслуге лет с правом на получение пенсии.

31 декабря «Русская служба Би-би-си» опубликовала материал, в котором говорится, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД собирало секретные данные о передвижении кортежей первых лиц государства через групповые чаты в WhatsApp. Подчиненные спецбатальона жаловались, что их вынуждали передавать данные под угрозой лишения годовых премий.