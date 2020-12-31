Новогодняя речь Путина. Китай засекретил исследования о коронавирусе. Главное 31 декабря

Путин записал самое длинное обращение к гражданам, в котором признал трудности этого года и назвал главные достижения. В Москве ледяной дождь привел к массовой задержке рейсов в аэропортах.

Уходящий год будто вместил в себя груз нескольких лет и был трудным для каждого, сказал президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Гражданам пришлось столкнуться с тревогами и большими материальными сложностями, переживаниями, а для кого-то — с утратами близких людей. Но он был связан и с преодолением невзгод, осознанием того, как много значат искренние отношения между людьми, дружба и доверие.

Коронавирус изменил привычный образ жизни россиян и заставил пересмотреть многие планы, добавил Путин.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остаётся с нами главное, всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка, — сказал президент.

Новогоднее обращение Путина стало самым длинным в истории — оно длится шесть минут.

Коллапс в московских аэропортах из-за ледяного дождя

В аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 150 рейсов из-за непогоды, пишет «Интерфакс». Так, в Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево — шесть и 48 рейсов соответственно, во Внуково — 12 и два рейса. В терминалах Домодедово собрались тысячи пассажиров, большинство из которых не может вылететь из Москвы в регионы.

К сбоям в расписании работы московских аэропортов привели последствия ледяного дождя, сообщили в пресс-службе Домодедово.

Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса

Правительство Китая выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, исследующим происхождение вируса в Южном Китае, пишет Associated Press. Однако оно следит за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой Кабинетом министров Китая, по прямому указанию председателя Си Цзиньпина.

Основными выводами расследования стали следующие факты: