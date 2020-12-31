В Екатеринбурге создали туристический ретро-трамвай

Трамвай внешне похож на вагон прошлого века, но оснащен передовыми технологиями – он экологичный и низкопольный. Власти и разработчик считают, что такой транспорт может стать символом города.

Завод «Уралтрансмаш» (входит в «Ростех») представил свою новую разработку. Это ретро-трамвай, созданный на основе современной экологичной низкопольной модели 71-415. Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, длина вагона трамвая — 16,5 метров, количество мест для сидения — 30, общая вместимость — 199 человек. Новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике.

Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем, — написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, обновление подвижного состава общественного транспорта в Екатеринбурге предусматривает новая транспортная схема города. Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Также предлагалось поднять стоимость проезда до 32 руб. и ввести единый проездной. Заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказывал, что тарифную сетку будут пересматривать уже в 2021 г., при этом чиновники могут изменить планы по повышению стоимости проезда.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. На концессию по электротранспорту претендуют три компании — «Уралтрансмаш», «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара».