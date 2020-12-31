Праздники без потерь: как сделать каникулы веселыми, но не убийственными

Праздничные дни даются нам нелегко и в физическом, и в психологическом плане. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, на самом деле нужно лишь продумать несколько аспектов. Рассказываем.

Праздники — время неоднозначное. Это может быть веселое и захватывающее время, но также каникулы могут изнурять, в итоге вы можете прийти к выводу, что после выходных вам нужен еще отдых.

Как насладиться праздниками, но не выбиться из сил? Правила перечисляет Fast Company.

1) Алкоголь перед сном

Алкоголь сокращает время быстрого сна. Чем больше вы пьете и чем ближе к этому времени момент отхода ко сну, тем сильнее алкоголь нарушит ваши нормальные схемы сна.

Старайтесь не пить незадолго до сна, а если все-таки выпили, ограничивайтесь одним бокалом.

2) Слишком много кофеина

Кофеин — стимулятор мозга, и у разных людей он выводится с разной скоростью. У многих людей две чашки кофе, выпитые утром, могут повлиять на глубокую фазу сна ночью.

Использование кофеина для борьбы с недосыпом во время праздничной суеты может также заставить вас почувствовать себя «на грани», раздражительными и тревожными.

3) Слишком напряженный график

Праздники — это всегда много встреч и вечеринок. Но если вы запланировали слишком много, последствия будут неприятными. Если времени для отдыха недостаточно, вы чувствуете себя подавленными, настроение портится, вы не чувствуете удовлетворенности от жизни.

Перед тем, как запланировать слишком много, посмотрите, оставили ли вы в своем календаре достаточно времени, чтобы отдохнуть и расслабиться.

4) Слишком много углеводов

В праздники всегда полно вкусной еды. К сожалению, чем больше сахара и насыщенного жира вы едите, тем больше вам их хочется, и все это может привести к потере энергии, повышению гормона стресса — кортизола — и инсулина.

5) Надежда выспаться в выходные

Некоторые думают, что вполне нормально плохо спать всю неделю, если вы «догоните» на выходных. Но этого недостаточно, чтобы восполнить недостаток сна. На самом деле значительные сдвиги во времени засыпания и пробуждения могут привести к большому количеству проблем.

6) Отказ от тренировок

Физические упражнения — отличный способ борьбы со стрессом. Они помогают не только легче засыпать, но и легче справляться с праздничными поблажками. Стоит относиться к тренировкам так, будто это ваше самое важное совещание.

Найдите время и сделайте зарядку, это отлично повлияет и на физическое, и на психическое состояние.

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