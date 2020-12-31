Как Песков, но на Урале. В регионе появится еще одно главное должностное лицо
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении регионального реестра должностей государственной гражданской службы. В реестре появился пресс-секретарь главы региона.
Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Установить, что должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области относится к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители»,— говорится в указе губернатора.
Документом также регламентируется оклад пресс-секретаря губернатора — 38664 руб. При этом оговаривается, что оклад указан с учетом индексации.
Напомним, в конце декабря Евгений Куйвашев заявил о перестановках в правительстве области и Екатеринбурга. Так, Алексей Орлов, занимавший пост заместителя губернатора, перешел работать в администрацию города — он назначен временно исполняющим обязанности мэра. Александр Высокинский, который ранее был городским главой, перешел на работу в областное правительство, заняв пост первого вице-губернатора.
Как сообщал DK.RU, следом за Высокинским о своем уходе из мэрии заявила заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.
Я обещала в свое время Александру Геннадьевичу (Высокинскому – прим. ред.), что я не уйду, бросив его, пока он сам не уйдет. Соответственно, я свои обязательства выполнила, — прокомментировала Куземка свое решение.