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Как Песков, но на Урале. В регионе появится еще одно главное должностное лицо

У Евгения Куйвашева появится пресс-секретатьуказ
У Евгения Куйвашева появится пресс-секретатьуказ. Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении регионального реестра должностей государственной гражданской службы. В реестре появился пресс-секретарь главы региона.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Установить, что должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области относится к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители»,— говорится в указе губернатора.

Документом также регламентируется оклад пресс-секретаря губернатора — 38664 руб. При этом оговаривается, что оклад указан с учетом индексации.

Напомним, в конце декабря Евгений Куйвашев заявил о перестановках в правительстве области и Екатеринбурга. Так, Алексей Орлов, занимавший пост заместителя губернатора, перешел работать в администрацию города — он назначен временно исполняющим обязанности мэра. Александр Высокинский, который ранее был городским главой, перешел на работу в областное правительство, заняв пост первого вице-губернатора.

Как сообщал DK.RU, следом за Высокинским о своем уходе из мэрии заявила заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

 Я обещала в свое время Александру Геннадьевичу (Высокинскому – прим. ред.), что я не уйду, бросив его, пока он сам не уйдет. Соответственно, я свои обязательства выполнила, — прокомментировала Куземка свое решение.

Автор: Инна Вейн
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