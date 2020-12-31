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Банковская группа СКБ-банка запускает акцию «Миллион добрых слов»

Банковская группа СКБ-банка запускает акцию «Миллион добрых слов»
Иллюстрация: СКБ-банк

Проект запущен совместно с благотворительным фондом «Синара». В рамках акции можно оказать поддержку подопечным ассоциации «Особые люди» — детям с особенностями развития.

Принять участие в акции может каждый житель России. Все желающие могут адресно написать теплые слова, выбрать открытку и отправить подопечным. Также можно пожертвовать денежные средства на ребенка или сделать реальный подарок – в истории каждого описаны его мечты и желания.

В стремлении к осознанному использованию ресурсов, которыми располагаем, мы отказались от традиционных новогодних подарков и перевели денежные средства в благотворительный фонд. Мы искренне благодарим наших клиентов за участие и предлагаем сделать заботу о людях еще более яркой: достаточно присоединиться к нашей предновогодней акции. Надеюсь, она станет прекрасным началом Нового года, воплощением добра и продолжится дальше, без привязки к праздникам, — говорит Денис Репников, председатель правления СКБ-банка.

Слова поддержки вселяют большую радость и придают сил для дальнейших свершений, отмечает президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

Мы надеемся, что совместная с Банковской группой СКБ-банка акция привлечет внимание к особенным детям, и вместе мы сможем совершить еще больше добрых дел, — добавила она.

Сделать добро и присоединиться к команде Банковской группы СКБ-банка просто — наведите смартфон на QR-код, либо перейдите на страницу акции.

Автор: Гринина Ирина
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