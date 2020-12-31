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Сбербанк купит контрольный пакет акций компании основателя «Лига ЖКХ»

Сбербанк купит контрольный пакет акций компании основателя «Лига ЖКХ»
Иллюстрация: личный архив

Речь идет о сервисе, который помогает взаимодействовать жильцам и управляющим компаниям. С его помощью можно сдавать показания счетчиков и оплачивать квитанции.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Сбербанк выкупит контрольный пакет акций компании ООО «Дома», которую создал Илья Сотонин. Фирма владеет платформенным решением Doma.ai. Сумма сделки не раскрывается.

По итогам сделки доля Сбера в компании составит 78,04%, основатель компании Илья Сотонин сохранит за собой долю 21,96%. Закрытие сделки планируется в феврале 2021 г., — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Платформа Doma.ai — это мобильное приложение для жителей, где они могут оплачивать счета, сдавать показания приборов учета и общаться с управляющей компанией.

Заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов отметил, что выход на рынок ЖКХ очень интересен компании:

В нашу экосистему уже входит немало сервисов, которые могут внести существенный вклад в развитие индустрии ЖКХ и обеспечить жильцам качественно иной клиентский опыт. Наиболее приоритетной в этом отношении мы видим задачу создания удобных и безопасных инструментов управления своим имуществом для жителей многоквартирных домов и поселков. Их взаимодействие с представителями управляющих организаций должно стать более оперативным, открытым и бесшовным.

Основатель мобильного приложения Илья Сотонин полагает, что участие в проекте такого крупного игрока, как Сбербанк, ускорит переход ЖКХ в России на новый уровень:

Рынок ЖКХ в России — консервативный. Сервисные вещи, стандартные для других рынков, здесь только начинают появляться. На смену ЖЭКам приходят управляющие компании нового типа. Продукты, которые уже входят в экосистему Сбера, позволят таким управляющим компаниям создавать лучший сервис для жителей и строить сильный бизнес, который постоянно растет и честно зарабатывает деньги. Сбер уже меняет многое: как люди в России покупают квартиры или машины, как заказывают продукты из магазинов. Уверен, что вместе получится изменить и ЖКХ.

Ранее Илья Сотонин рассказывал DK.RU, что в разработку сервиса Doma.ai компания вложила 20 млн руб. 

Раньше у нас был целый набор программ: в «Google Таблицах» мы вели «шахматку», в «Мегаплане» вели задачи. Был такой Франкенштейн, которым в какой-то момент стало очень неудобно пользоваться, но который так или иначе решал наши задачи. Затем мы начали объединять все в одну систему. Сначала думали, что это будет нашим конкурентным преимуществом. Но к нам обращались УК, которые хотели работать под своим брендом, а не становиться нами, но при этом использовать IT-решения «Лиги ЖКХ»

В прежние времена подключение к платформе с полным функционалом обходилось управляющим компаниям в 7 руб. с квартиры. В усеченном виде можно использовать сервис бесплатно.

DK.RU подробно рассказывал историю Ильи Сотонина, создавшего современную управляющую компанию «Лига ЖКХ», которую хвалят федеральные министры и ставят в пример урбанисты. 

В 2017 г. «Лига ЖКХ» запустила франшизу. По словам Ильи Сотонина, сейчас по франшизе работают УК в нескольких городах.

Автор: Екатерина Тарханова
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