Торговые центры Екатеринбурга рассказали о графике работы в новогодние каникулы

Все каникулы ТРЦ будут следить за соблюдением масочного режима и избегать столпотворения. От динамики заболевших в новогодние праздники будет зависеть продление ограничительных мер.

ТРЦ столицы Урала определились с графиком работы 31 декабря и во время новогодних каникул. Ранее власти Свердловской области сообщали, что в период длинных выходных в городе могут ввести дополнительные ограничения, однако такого сценария удалось избежать.

Торговый центр «Гринвич» 31 декабря работает до 20:00. 1 января будут работать только рестораны с 12:00. Со 2 января ТЦ будет работать по обычному графику.

При этом «Гипербола» 31 декабря работает до 21:00. 1 января: с 12:00, а со 2 января — в круглосуточном режиме.

Магазины в ТРЦ «Мега» 31 декабря работают до 18:00. 1 января ТЦ откроется с 14:00 и будет работать до 22:00. Со 2 января торговый центр возвращается к обычному графику.

График работы «Икея» будет другим. 31 декабря магазин работает до 18:00. 1 января — с 14:00 до 23:00. Со 2 января по обычному графику.

«Ашан» также будет работать по собственному графику. 31 декабря магазин откроется в 7:30 и закроется в 20:00. 1 января будет закрыт. 2 января график работы с 10:00 до 23:00.

ТЦ «Радуга-парк» 31 декабря работает до 20:00. 1 января все магазины будут закрыты, но с 13:00 до 22:00 будут работать кинотеатр, фуд-корт и парк развлечений. Со 2 января ТРЦ вернется к обычному графику. Гипермаркет «Окей» 31 декабря работает до 21:00, 1 января — с 13:00 до 22:00, а со 2 января — по обычному графику.

ТЦ «Европа» 31 декабря будет работать до 19:00. 1 января — выходной, со 2 января с 11:00-21:00.

ТЦ «Алатырь» 31 декабря работает до 20:00. 1 января магазины будут закрыты, но фуд-корт доступен для посетителей с 12:00 до 22:00. Со 2 января ТРЦ будет работать по обычному графику.

ТЦ «Фан-Фан» 31 декабря работает до 22:00, 1 января магазины работать не будут. При этом «Мегамарт» 31 декабря будет открыт до 22:00, а с 1 января начнет работу с 12:00.

Все праздничные дни руководство торговых центров будет следить за соблюдением масочного режима, а также предотвращать столпотворение в популярных магазинах. Региональные власти напоминают, что очень важно в период каникул соблюдать меры предосторожности и избегать скопления людей. От этого будет зависеть, какие ограничения придется продлить после праздников, рассказывал DK.RU.

Так, оперштаб 6-7 января сообщит о том, когда начнется третья четверть для школьников. Если роста новых случаев не будет, то, вероятно, каникулы закончатся 10 января. Если же суточный прирост новых заболевших останется на прежнем уровне, каникулы придется продлить, а также сохранить дистанционное обучение в учебных заведениях.

Добавим, что в Свердловской области за сутки зарегистрировано 406 новых случаев коронавируса, сообщает JustMedia.ru. 144 из них — в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 58188 свердловчан.

Состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжелое.

Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 1 491 человек.