«Годец был ого-го какой. В 2021 году нам бы немножко везения. Остальное сами сделаем!»

2020-й оказался для многих непростым: он проверял людей на прочность, а бизнесы — на стойкость. Главное, чему мы научились — не сдаваться. О чем говорят предприниматели в преддверии 2021 г.?

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности – taxCOACH:

— За этот год мы пролетели, проехали и проползли по всей стране. Мы видели, как вы боролись, отчаивались, ругались друг с другом, снова боролись, падали, иногда поднимались, а кто-то и взлетал. И неважно при этом, в какой России вы живете, в справедливой, деловой, единой или самой что ни на есть обычной, в которой до ближайшего аэропорта 8-10 часов езды...

И да, пусть вы ведете себя порой как самые настоящие засранцы (уж точно не в меньшей степени, чем те, что сверху и снизу, а скорее даже большей). Это не уменьшает ни моего уважения, ни восхищения. Ведь без вас ничего в этом мире не крутится.

Собственники! Чертовски круто иметь с вами дело! Пусть у вас все будет хорошо.

Можете считать новогодним пожеланием или просто словами поддержки.

Наталья Эйдинова, основатель финансового бюро CanConsult:

— Я не знаю, насколько правдивы цифры о том, что только 3% вновь открытых бизнесов существует более трех лет. Моя статистика другая. Но не про это. Одной из причин закрытия бизнеса называют некорректное управление деньгами, отсутствие маркеров учета и несистемность управления. В этом году даже системным, корректным и продуманным было нелегко.

Мы просчитали, продумали, переписали сотни планов, отчетов, расчетов, финмоделей. С апреля по июнь мы практически не уходили на выходные, потому что старались как можно быстрее посчитать, проверить еще раз гипотезу для наших клиентов. Они придумывали — мы считали. Вместе искали выход из денежного тупика. Среди наших клиентов не закрылся никто. Одни только закрыли направление, но тут же открыли новое.

Мы научились с минимальными данными делать точные прогнозы. Мы научились за неделю из ничего собирать отчеты и находить резервы. А еще мы научились честно говорить «точка невозврата пройдена», и поверьте, это очень непросто. Не все готовы это слышать.

Очень желаю всем нам в новом году быть честными, внимательными и добрыми друг к другу :) Немножко везения. Остальное сами сделаем!

Андрей Козицын, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинга:

— Заканчивается сложный, непростой во всех смыслах 2020 год. Как бы ни было сложно, мы все вместе с вами и каждый в отдельности — дома, в семье, на работе — смогли преодолеть все, что этот год принес.

Самое главное — мы смогли преодолеть и пережили 2020-й.

Я надеюсь, что 2021 г. будет не таким сложным, как предыдущий. А с учетом того жизненного, человеческого и трудового опыта, который мы с вами за прошедший год накопили, нам ничего не страшно, все преодолеем.

С наступающим Новым годом! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Виталий Листраткин, основатель интернет-провайдера «Интерра»:

— Годец, конечно, был ого-го какой. Знаете, как в войну — каждую семью зацепило, с той или иной степени тяжести. Не сказать, чтобы подкосило, но тоже без слез не обошлось.

«Интерра»: закончили строительство сетей КТВ в Асбесте. Отлично растет сеть ШПД в Екатеринбурге. У нас, слава Богу, нет кредитов, поэтому можно планировать модернизацию узлов и сетей: расширять емкость каналов КТВ, готовить сети под тарифы более ста мегабит. Если подвернется какой-то небольшой конкурент — готовы его купить.

Выручка интернет-магазина «Интерра Маркет» по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое. У нас порядка пятнадцати тысяч наименований на сайте, проект растет и радует учредителей.

Общественная организация «Первоуральцы»: поставили два детских и один большой спортивный комплекс. И еще комплекс заряжен в производства. Построил самую настоящую дорогу на Береговой. В первую волну нашили и раздали целую гору защитных масок. Проектируем микропарк на улице Вайнера. На острие атаки, в общем.

Надеюсь, 2021-й будет поспокойней. С наступающим!

Михаил Фейгин, владелец группы компаний «Очки для вас»:

— В этом году я понял, что уже пора прекратить воспитывать себя, ругая за ошибки, — лучше вспоминать моменты удачи и успеха.

Ну не дано никому быть на 100% точным и всегда все делать правильно, все предвидеть и все знать заранее. Опять же, когда вспоминаешь свои моменты удачи, ты переживаешь их снова и снова, как будто это произошло только что.

Окрыленный успехом человек имеет гораздо больше шансов на новый успех, чем пришибленный и недовольный собой.

Я хочу сохранить в себе способность осуществлять задуманное и доводить начатое до конца. На следующий год у нас много интересных планов. Так что пригодилось бы очень.

Илья Коноплев, директор по развитию площадки «Фитнес-эксперт»:

— В 2019-м я усиленно учился говорить «нет». Будучи существом изначально добрым, это было непросто, так до конца и не научился, что бьет, соответственно, иногда по разным местам и с разной силой, но азы уже освоены.

2020 г. вынудил начать учиться менять точку зрения, а следовательно, практику действий. В критическом мышлении это называется открытость к новому — готовностью менять свои убеждения при получении новой информации. Нас почему-то так учили, что на своих убеждениях если стоять, то до последнего.

Учусь тому, что менять точку зрения — нормальная часть осмысления человеком окружающего контекста, но для многих до сих пор является страшным страхом отказываться от своих принятых идеалов. Мир меняется все быстрее, а объем искажаемой информации растет, и отношение в моменте важнее, чем разовая обработка вводных и умение закреплять свою точку зрения надолго.

Так и в бизнесе, со всеми стратегиями этими. Любая стратегия в любой момент может и должна быть пересмотрена по мере осмысления новых вводных, следовательно, любая стратегия становится тактикой. Принятие этого факта и желание с ним разобраться — это, пожалуй, то, за что я в том числе благодарен 2020 году. Едем дальше.

Александр Хасанов, основатель «Ресторана из банки»:

— Вот и подошел к концу 2020 год. Был он очень непростым и сложным для многих. Я очень надеюсь, что 2021 г. будет лучше и мы справимся со всеми нашими трудностями, а плохое оставим в прошлом году.

Я поздравляю всех вас, моих любимых клиентов, с наступающим новым 2021 годом! Желаю вам, конечно же, здоровья, в первую очередь, не болейте и не отчаивайтесь даже в самых сложных жизненных ситуациях. Все наладится и будет хорошо! Счастья вам, удачи и любви в новом 2021 году!

Редакция DK.RU присоединяется к поздравлением и желает здоровья и успеха в Новом году всем нашим читателям, партнерам и единомышленникам.