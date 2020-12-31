Не так уж и плохо: почти у половины екатеринбуржцев доходы не сократились

В 2020 г. жители Екатеринбурга вынужденно отложили отпуска или покупку квартир. Тем не менее, у 60% сохранилась работа, а привычный уровень жизни поддерживают 43% горожан.

Мнения екатеринбуржцев в оценке уходящего года существенно разошлись. 35% опрошенных охарактеризовали его как «тяжелый», 20% ответили, что «бывало и хуже», 14% оценили год как «нормальный», еще 14% считают, что «было и хорошее в этом году» — таковы данные опроса, проведенного РГС Банком.

А 17% опрошенных из Екатеринбурга отозвались о 2020-м весьма позитивно: 9% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 8% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

Очевидно, что на восприятие уходящего года повлияли основные последствия «коронакризиса» — потеря работы, падение доходов и отказ от привычного образа жизни в новых экономических и социальных реалиях.

60% опрошенных екатеринбуржцев сохранили свои текущие рабочие места, 18% поменяли место работы по своей инициативе, 13% сменили в 2020 году профессию, еще 9% после потери работы нашли новую по профилю.

Примечательно, что 49% принявших участие в опросе жителей Екатеринбурга указали, что их доходы не снизились в 2020 г. На 5-10% сократились доходы у 12% екатеринбуржцев, на 10-25% — у 7%, на 25-50% — у 14%, а более чем на 50% — у 5% опрошенных.

При этом из-за падения доходов большей части жителей Екатеринбурга пришлось отказаться от ряда привычных трат и крупных покупок: 26% — от отпуска и путешествий, 12% — от покупки машины, еще 12% — от покупки квартиры, 4% — от аренды жилья, а 19% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых. При этом 43% екатеринбуржцев сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 г.

Падение реальных доходов россиян и рост безработицы — прямые следствия пандемии. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную смену потребительского поведения россиян. С одной стороны, россияне, доходы которых существенно сократились, тратили свои накопления, экономили на товарах первой необходимости и отказывались от сравнительно крупных покупок. С другой стороны, снизили потребление в 2020 г. даже те категории граждан, которые финансово не пострадали в период пандемии, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

В следующем году финансисты также не прогнозируют особенных улучшений. Так, Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка, считает, что по итогам 2020 г. падение российского ВВП составит 3,8–4%, а если в 2021-м и начнется рост, то не более чем на 2,5%. Что касается реальных располагаемых доходов населения, то в следующем году они вырастут только на 2%, а не на 3%, как прогнозирует Минэкономразвития.

Весь следующий год будет тяжелым, соглашается экономист Константин Юрченко.

Когда кончаются деньги в кошельках домохозяйств, экономика останавливается. Такова ее природа, и это не лечится, например, введением предельных цен на социально значимые продукты или ударными нацпроектами. А лечится либо ростом доходов, либо снижением налогов. Ни один из этих рецептов власти пока не выписали, — сказал он в колонке на DK.RU.

По мнению Юрченко, на состоянии экономики скажутся серьезные отложенные проблемы: закончатся разнообразные отсрочки по налогам и сборам, начнутся платежи по рекордно выросшим за год ипотечным кредитам, банки все менее охотно будут кредитовать население из-за его снижающейся кредитоспособности.