«Путин не бьется в истерике». Песков — о реакции президента на дело против Навального

«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств». Пресс-секретарь президента отрицает, что новое уголовное дело против оппозиционера является «истерикой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новое уголовное дело против политика Алексея Навального. Накануне оппозиционер отреагировал на него фразой «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией, — заявил Песков.

Он добавил, что вся ситуация с Навальным «У Владимира Путина не вызывает никаких чувств».

У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию чувств вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня, — добавил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, докладывают ли Путину об «активности разных ведомств вокруг Навального», ответил, что ведомства докладывают о своей работе в установленном порядке. Однако это не значит, что президента информируют о любом деле, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина РФ.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального по ст. ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, на нужды Фонда борьбы с коррупцией и ряда других некоммерческих организаций с физлиц собрали более 588 млн руб. пожертвований, однако Навальный, как утверждается, потратил на личные цели более 356 млн руб. — на приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

Сам Навальный связывает новое уголовное дело с расследованием своего отравления. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков напомнил, что ФБК и штабы публично отчитываются обо всех пожертвованиях раз в год перед жертвователями и перед Минюстом РФ.