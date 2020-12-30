Boston Dynamics показала, как ее роботы танцуют вчетвером под хит шестидесятых

Человекоподобные роботы зажигают под «Do You Love Me?» вместе с роботом-собакой и роботом на двух колесах.

Производитель роботов Boston Dynamics выпустил новогоднее видео, в котором одновременно танцуют сразу четыре ее робота — под популярную композицию 60-х «Do You Love Me» группы The Contours.

Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало того, что, как мы надеемся, будет более счастливым Годом, — говорится в описании к видео.

Танцы начинают человекоподобные роботы Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а четвертый — робот на двух колесах Handle.

В декабре стало известно, что Boston Dynamics купит корейская Hyundai примерно за $1 млрд. После того как компанию в октябре 2020 г. возглавил Чонг Ыйсан, роботехнике уделяется повышенное внимание, на нее должно приходиться минимум 20% от ее будущего бизнеса. Прежним владельцем Boston Dynamics была японская корпорация Softbank Group, а до этого — Google.