Владелица ресторанов «Шустов» и «Угли» открыла новое заведение в Екатеринбурге

О закрытии легендарного паба Gordon’s стало известно в марте этого года. Тогда же анонсировали открытие пиццерии с громким названием. Вскоре по соседству откроется итальянский ресторан.

В Екатеринбурге на месте паба Gordon's Doctor Scotch по адресу Малышева, 56а открылась пиццерия «Папа Римский». Об открытии новой пиццерии стало известно в сентябре этого года, открыть новое заведение планировали в ноябре, однако из-за пандемии планы изменились, рассказывал DK.RU.

Автором проекта нового заведения стала владелица ресторанов «Угли» и «Шустов» Любовь Пинигина. Над дизайном пиццерии работал Григорий Заславский. С неймингом и логотипом новой пиццерии помогал Евгений Кексин:

Я не думая предложил идею с папой, после того как Папа Римский Франциск на днях сказал, что удовольствие от хорошей еды исходит непосредственно от Бога. Надеюсь, и пицца там будет «божественная».

В «Папе Римском» готовят римскую пиццу, ставка сделана на быструю подачу, за пару минут. Стоимость одной пиццы начинается от 165 руб. Средний чек в заведении составит 300 руб.

Новая пиццерия занимает лишь часть бывшего паба, в начале 2021 г. в соседнем помещении начнет работу итальянский ресторан с летней верандой.

Напомним, о закрытии легендарного паба Gordon’s стало известно в марте этого года. Менеджер заведения рассказывал, что у бара сменился собственник, и площадку ждет реконцепция. Тогда же бывшие собственники объявили о распродаже мебели, предметов интерьера, картин и шарфов с автографами.