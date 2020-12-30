Сотрудники уральского завода пожаловались на депутата, который «мешает им работать»

Массовые проверки на одном из уральских предприятий начались после гибели рабочего. Теперь депутат просит остановить ненадежное оборудование, но если это сделать, завод прекратит деятельность.

Сотрудники асбестовского отделения завода «ФОРЭС» пожаловались силовикам на депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, пишет «Коммерсант».

Работники направили письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК России Александра Бастрыкина и председателя «Справедливой России» Сергея Миронова с просьбой защитить рабочий коллектив от «бесконечных нападок» со стороны депутата:

Господин Ионин не имеет никакого отношения к Асбестовскому округу, но уже несколько месяцев заваливает все инстанции своими запросами и жалобами, в результате предприятие работает в режиме бесконечных проверок, от которых устал весь коллектив, — говорится в письме.

Причиной повышенного интереса Ионина к деятельности завода стала гибель рабочего на предприятии в августе 2020 г. Государственная инспекция по труду выяснила, что причиной несчастного случая стала «недостаточная надежность оборудования (мельницы шаровой мокрого помола) и нарушение технологического процесса помола шликера в мельнице шаровой мокрого помола».

Тогда Дмитрий Ионин предложил остановить ненадежное оборудование, чтобы избежать дальнейших трагедий или же установить на заводе датчики безопасности:

Ростехнадзор должен провести проверку производственного цикла, чтобы обязать ФОРЭС поставить датчики безопасности. Тогда инцидент с гибелью Сергея Архипова хотя бы позволит избежать подобных бессмысленных смертей в будущем, — говорил депутат.

Сотрудники переживают, что такая активность приведет к закрытию производства:

Нам стало известно, что депутат Дмитрий Ионин требует остановки мельниц, что фактически означает остановку нашего предприятия…Мы честно и профессионально выполняем свои обязанности, мы работаем на предприятии, за продукцию которого нам не стыдно. Сейчас господин Ионин, человек, который получил мандат от Свердловской области и должен защищать интересы региона, делает все, чтобы оставить нас без работы, — говорится в письме трудового коллектива.

Предприятие компании «ФОРЭС» в Асбесте работает с 2002 г. Оно занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов и выпускает более 100 тыс. тонн продукции в месяц (данные 2019 г.).

Производственные мощности компании расположены также в Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи. Научный центр «ФОРЭС» дислоцируется в Екатеринбурге, а консигнационные склады размещены в городах Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях.

Владелец «ФОРЭСа» — предприниматель Сергей Шмотьев. Он известен и как один из активных благотворителей Свердловской области, сообщал DK.RU.