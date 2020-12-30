«Мы будем выжженая земля». Тиньков обсуждал с Грефом продажу банка. Что не сложилось?

«Я не могу тебя купить, ничего не останется». Как руководитель крупнейшего госбанка Греф должен был купить «Тинькофф», но как либерал и рыночник — отказался, считает предприниматель.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в 2018 г. обсуждал продажу банка с президентом Сбербанка Германом Грефом, рассказал бизнесмен в эфире канала «Дождь». Сделка не состоялась, так как Греф опасался, что она приведет к монополизации рынка, сообщил Тиньков.

Понимаете, у него две шапки. Шапка СЕО банка и либерала. Как он надевает шапку либерала, он мне очень нравится. В этой шапке он говорит: я не могу тебя купить, мы будем выжженая земля, ничего не останется. А так есть ты, и мой менеджмент хоть как-то двигается, глядя на вас и конкурируя с вами, — рассказал предприниматель (цитата по The Bell).

Греф должен был купить «Тинькофф» как СЕО, но отказался как либерал, рыночник и бывший министр экономразвития, считает Олег Тиньков.

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Он также добавил, что сделка по продаже акций «Тинькофф» «Яндексу» развалилась из-за разногласий сторон относительно цены актива: «Разница была $200 млн. Если бы они заплатили на $200 больше – а я бы на их месте заплатил. Но у них там свои процедуры. Я начал сделку, лежа в трансплантационной комнате, в июле. Я пытался делать ее три месяца, потом сказал: я устал, не нужно».

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Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Впрочем, Олег Тиньков допустил, что с «Яндексом» «когда-нибудь склеится». Он добавил, что находится в хороших отношениях с основателем ИТ-компании Аркадием Воложем, тот приезжал к Тинькову в Лондон, они говорили в основном про рак и политику.

Всего, по словам предпринимателя, было «три беседы» о продаже банка. Первая прошла за год до IPO банка (в 2013 году) с совладельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом, вторая — в 2018 г. с Грефом и третья, уже известная, — с «Яндексом».