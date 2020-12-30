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Уральская сеть «Золотое яблоко» откроет бутики в Санкт-Петербурге и Перми

Уральская сеть «Золотое яблоко» откроет бутики в Санкт-Петербурге и Перми
Иллюстрация: Золотое яблоко

Ранее в компании заявили о планах выйти на рынок Белоруссии. Уральский косметический ритейлер занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Уральский ритейлер «Золотое яблоко» откроет второй магазин в Санкт-Петербурге. Магазин расположится на первом этаже торгового центра «Галерея». Площадь торговой точки составит 1650 кв. м. Открытие бутика запланировано в конце II квартала 2021 г.

Новый магазин будет в уникальном дизайне, но выдержан в общей стилистике лофт–пространства. Использование натуральных материалов в отделке даёт ощущение естественной среды, в которую гармонично вписано торговое оборудование, изготовленное специально под эту точку, — сообщили «Деловому Петербургу» в пресс–службе компании.

Как сообщал DK.RU, первый магазин «Золотое яблоко» в Петербурге открылся в конце 2019 г. в ТК «Невский центр».

Также на ноябрь 2021 г. запланировано открытие флагманского бутика в Перми. Магазин расположится в многофункциональном центре «Эспланада» и займет 1 281 кв. м

Кроме того, в компании заявили о планах открыть в начале 2021 г. магазин в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk в столице Белоруссии.

На сегодняшний день уральская сеть «Золотое Яблоко» представлена 19 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Золотое Яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в e-commerce. Сеть также занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.

Автор: Екатерина Тарханова
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