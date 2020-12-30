«Желание предпринимателей развиваться поможет сократить сроки выхода из кризиса пандемии»

«Взрывного роста выручки в декабре, как обычно, нет, но количество операций по расчетным счетам выросло по сравнению с мартом». Как МСБ заканчивает этот год и чего ему ждать в 2021-м: взгляд банкира.

Вопреки апокалиптическим прогнозам в начале пандемии, экономической и финансовой катастрофы в этом году не произошло: деловая активность вернулась к привычным уровням, заемщики в целом исправно платят по кредитам, а малый бизнес находит все новые пути для выживания и развития, говорит Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области. В интервью DK.RU она рассказала, чего ждет от следующего года.

Какие у вас ожидания от следующего года?

— Мы оптимисты и ждем, что будет лучше. После любого спада идет процесс восстановления, и вопрос только в том, когда он запустится. Сейчас Екатеринбург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, поэтому можно надеяться, что к середине второго квартала начнется процесс восстановления экономики.

Пандемия больнее всего бьет по сфере услуг, причем сильнее, чем в период весеннего локдауна. У рестораторов и предпринимателей в сфере развлекательных услуг до 30-40% выручки приходится на декабрь. В этом году многие отказываются проведения корпоративов, посещения массовых мероприятий и встреч с друзьями, а бары и рестораны закрыты после 23 часов — все это плохо влияет на сферы общепита, организации праздников и массовых предприятий, в этой сфере основной заработок формируется как раз за счет новогодних мероприятий.

Как себя чувствует сфера услуг, МСБ в целом, с вашей точки зрения, по сравнению с самыми весенними месяцами?

— Мы видим явное падение оборотов. В Свердловской области в «Открытии» кредитуется не очень много компаний из сферы кафе/рестораны, общий долг таких компаний в нашем кредитном портфеле — меньше 10 млн руб.

Мы всем предложили реструктуризацию, и многие согласились. Ситуация не очень хорошая: взрывного роста выручки в декабре, как это обычно происходило, нет. А декабрь — месяц, который год кормит.

В других сферах МСБ мы не наблюдаем существенного падения. Например, количество операций по расчетным счетам выросло по сравнению с мартом. Я периодически общаюсь с предпринимателями, в разных сферах по-разному, например в салонах красоты и парикмахерских стандартный сезонный предновогодний ажиотаж. Причем если обычно он начинается в середине декабря, то в этом году — уже в начале месяца. И это логично — люди хотят порадовать себя.

Наталья Алемасова: «Найти деньги гораздо проще, чем думать о том, куда их вложить»

В конце этого года инфляция подросла, ключевая ставка осталась на уровне 4,25%. Как думаете снижение еще возможно?

— С нашей точки зрения, ставка сейчас низкая, но не минимально возможная. По нашим оценкам, стоит ожидать как минимум еще одного снижения. Будут ли банки опускать еще ниже ставки по кредитам — не уверена, сейчас и так исторический минимум. Если говорить про депозиты, при еще большом снижении ставок усилится переток средств физлиц из стандартных накоплений в депозитах на фондовый рынок.

Это нормально, главное, чтобы этот процесс шел с правильным информированием клиентов-физлиц о рисках, которые их могут ждать. Необходимо явное понимание со стороны клиента того, какое соотношение риска-доходности он готов принять.

Повторюсь, приход физлиц на фондовый рынок — это хорошо: чем больше игроков на фондовом рынке, тем он стабильнее. Минус лишь в том, что финансовая грамотность граждан пока не очень высока. Могут быть отдельные недобросовестные продажи сложных продуктов для физлиц, что в свою очередь может привести к потере денег конкретными людьми и всплеску недовольства.

Какие продукты можно назвать наиболее простыми для частных инвесторов? Облигации, ПИФы, акции?

— Облигации, причем не все. В облигациях нужно читать условия выпуска — а этого же никто не делает. Потому что существуют облигации, которые по условиям можно отнести к сложным структурным продуктам. Акции — понятное вложение: ты либо становишься долгосрочным акционером, либо успеваешь купить по низкой цене и продать по дорогой, что крайне редко случается у новичков.

В этом году в розничном кредитовании такой бурный рост ипотеки не ожидался, а в следующем году его уже не прогнозируют.

— Пока работает программа господдержки ипотеки, думаю, продажи квартир будут оставаться на достаточно высоком уровне. К тому же сейчас большинство застройщиков активизировались и ускорили реализацию своих проектов. Так те, кто планировал старт строительства в 2021 г., начали уже в октябре этого года. Кто собирался зайти на объект во втором полугодии 2021 г., сейчас готовят документацию, чтобы начать стройку уже в первом полугодии 2021. При этом сегодня на рынке недвижимости Екатеринбурга мы видим дефицит: все, что было построено, пользовалось ажиотажным спросом.

Застройщики начинают строить быстрее, и в следующем году мы ожидаем достаточно высокое предложение на рынке жилья.

Ипотечный рынок очень сильно реагирует на ключевую ставку: ставка растет — рынок падает, ставка снижается — рынок начинает оживать. Пока действует госпрограмма, ипотека будет пользоваться спросом. Плюс чем ниже ставка, тем больше запросов на рефинансирование. У кого-то была ипотека под 10%, сейчас ее можно переоформить под 7,5%. В силу льготной программы господдержки мы видим интерес к новостройкам, а после ее окончания, думаю, будет пролонгирован интерес к рефинансированию.

Доходы населения не растут, не будет ли такого, что в какой-то момент часть заемщиков поймут, что уже не могут платить?

— При выдаче ипотеки мы анализируем доход семьи и возможность долговой нагрузки на этот доход. Как можно прийти к неплатежам? Клиент потерял работу. Но обычно в таких случаях он обращается в банк, приносит справку из службы занятости и просит предоставить ипотечные каникулы. Такое может случиться с каждым, и добросовестных заемщиков в тяжелых ситуациях надо поддерживать.

Сейчас спрос на ипотечные каникулы не очень большой: доля просрочки очень низкая – не более 0,5% от портфеля, и мы не видим роста спроса на программы реструктуризации и каникулам.

Что касается потребкредитов и кредитных карт, то по ним был бум реструктуризации в период локдауна: тогда действовала государственная программа, мы делали реструктуризацию и по собственным программам. Сейчас же отмечаются разовые единичные обращения.

Какие у вас прогнозы по росту розничных кредитных продуктов на следующий год?

— В этом году мы растем на 30%, отдельно отмечу, что этот рост уже нельзя объяснить эффектом низкой базы. Если раньше, в 2018 году, когда в банке только была утверждена стратегия, мы, по сути, отталкивались от нуля. Тогда наш темп роста был, 100% и 150%, даже 200%. Для того чтобы конкуренты считались с тобой на рынке, твоя доля должна быть не менее 3%, а когда мы только начинали в регионе, то доля розничного кредитования в «Открытии» была около 0,7%. Это ничто. Когда другие банки отрабатывали свои конкурентные преимущества, «Открытия» на этом рынке фактически не было.

Сейчас наша доля рынка как раз около 3%, и нас уже считают конкурентами. С точки зрения операционной эффективности, доходности на одного клиента, показателей прибыли на одного сотрудника мы отталкиваемся от лучших банковских практик и стремимся достичь лучших результатов на рынке.

Какая ситуация с просроченной задолженностью? В целом банки не говорят про сильный рост.

— Обращений пока, действительно, не очень много, массовых сокращений в конце года не происходит и потому роста проблемной задолженности мы не наблюдаем. Все обращения за реструктуризацией — это либо потеря, либо существенное снижение дохода. В таких случаях мы, конечно, идем навстречу и делаем реструктуризацию. Мы уверенно смотрим в будущее: уровень достаточности капитала у «Открытия» 14%. Нам есть куда расти, есть запас прочности. В этом году объем резервирования по проблемным долгам у нас был запланирован больше, чем есть по факту.

Мы всегда более пессимистично смотрим на планирование резервов, из серии «покажите акционеру самую плохую картину, если будет лучше — это прекрасно». Лучше приятные сюрпризы, чем наоборот.

Заемщики за последние годы стали вести себя ответственнее?

— Чаще всего бывает даже не безответственность, а несколько халатное отношение к исполнению условий договора. Многие просто не понимают всех рисков. Например, частая ситуация, когда ежемесячный платеж по кредиту проходит на 1-2 дня позже даты платежа. Логика такая: «Ой, не погасил сегодня, сделаю завтра». А сегодня был последний день. И казалось бы, ничего страшного не произошло, но кредитная история-то портится. И в следующий раз кредит дадут, может, не по самой высокой ставке, но точно выше, чем если бы ты спокойно внес деньги в день платежа. И это обидно. Такие заемщики не платят вовремя не потому, что денег нет, а потому что «я забыл, не успел, ой, банк уже закрылся». При этом есть масса вариантов заплатить, например, наши банкоматы работают в режиме 24/7 и у них есть функция приема платежей, в том числе и в счет погашения кредитов. Просто кто-то не подумал…

Для таких забывчивых мы специально придумали сервисы в мобильном приложении, в том числе автоматические платежи. Задаешь дату, и каждый месяц в этот день списывают определенную сумму. Теперь история про забывчивость в принципе не произойдет — деньги спишутся автоматом. Главное, чтобы к этому дню они были на счете.

Как чувствует себя корпоративный сектор?

— Пострадали отдельные направления бизнеса, например, аэропорты и авиакомпании — по понятным причинам, нефтеперерабатывающие компании — по иным, не связанным с пандемией причинам. Все довольно индивидуально. Но в целом пандемия не слишком сильно повлияла на крупный бизнес: почти все предприятия с непрерывной деятельностью работали. Может, несколько отложенный эффект ощутили те, кто закупал оборудование за границей: Европа закрылась на карантин, заводы не работали, и то оборудование, которое планировалось установить в июле, пришло только в декабре. Из-за этого сдвинулись планы по модернизации производства и росту выпускаемой продукции, выручке. К тому же мы живем в регионе, где главная отрасль металлургия, биржевые цены на эту продукцию за последние полгода очень выросли.

Ситуация с инвестициями очень разная. Инвестиционного бума не наблюдается, но есть ряд предприятий, которые спокойно инвестируют, потому что это приносит им устойчивый доход. В ряде отраслей в малом бизнесе инвестиционная деятельность продолжается, например, среди предприятий пищевой промышленности, легкой промышленности.

Активно открываются предприятия по пошиву одежды — а это вложения как минимум в оборудование. И спрос на хорошую, качественную продукцию растет. Наши ребята уже делают хорошие вещи. Я сама стала поклонником ряда фирм, которые шьют одежду в России. Недавно был круглый стол по проблематике легкой промышленности, и я удивилась, как много в нашем регионе таких компаний, причем представленных в разных нишах: у кого-то индивидуальный пошив, у кого-то серийное производство. Одни шьют домашнюю одежду, другие — спортивную.

Малый бизнес двигается «непринимателями», которые ищут любые возможности. Курсы валют выросли — значит, китайская одежда подорожала, и мы можем предложить свой вариант. Мой выбор однозначно падет на нашего производителя, потому что они действительно классно делают. Причем у нас много и хороших дизайнеров. Fashion-индустрия развита, просто мы никогда особо не задавались этим вопросом. Но выбор очень большой, и я рада, что есть масса альтернатив: можно пойти и к именитому дизайнеру за чем-то индивидуальным, и можно купить в масс-сегменте очень хорошие вещи.

Какие еще отрасли вы бы назвали в числе «благоприятных» для бизнеса сегодня?

— Вне зависимости от того, что происходит вокруг, люди будут всегда есть, лечиться и обучаться. Поэтому производство продуктов питания, медицина и образовательные услуги — вечные бизнесы.

А что делать тем, кто, напротив, попал в список проблемных отраслей? Какова политика банка в отношении этих компаний?

— В целом проблемы в бизнесе возможны, как по внешним причинам, так и по внутренним: неправильный менеджмент, не совсем корректное управление собственником — историй масса. В таких случаях мы смотрим причины и возможности.

Если причина внутренняя, собственник это осознает и видит пути выхода из ситуации — мы его поддержим. Как и в том случае, если причина внешняя, но владелец знает, как с ней справиться. Иногда, правда, бывает так, что причина внутренняя, и полностью отсутствует понимание, что в проблемах предприятия виноват прежде всего владелец.

Мы часто слышим упреки в свой адрес, что банк плохой, не дал пролонгировать кредит и тем самым лишил компанию выручки. У меня не складывается причинно-следственная связь: если твою продукцию никто не покупает и спрос падает день ото дня, то как пролонгация повлияет на эту ситуацию, как решение банка изменит спрос на продукцию и поднимет продажи?

Поэтому там, где собственник знает выход из ситуации, мы идем вместе с ним. А если у собственника крайнее неприятие и виноваты все, кроме него: банк, государство, президент — это безвыходная ситуация. К счастью, первых все-таки больше.

Сейчас мы смотрим истории предпринимателей, которые вошли в локдаун с непониманием, что делать дальше, а вышли из него с новой стратегией. Цифровизация, уход в интернет-каналы. Все становится быстрее и понятнее, люди активно продвигают свои услуги в Инстаграме, Тик-токе. Если тебя нет в интернете, тебя в принципе нет в этой жизни. И теперь предпринимателям не нужно тратить колоссальные усилия и деньги на маркетинговую поддержку — все в их руках. И активность, которую мы сейчас видим, желание жить и развиваться в иных условиях, а не просто выживать, думаю, поможет выйти нашей стране и экономике из постпандемийной ситуации в короткие сроки.

Для нас предприниматели — это люди, которые двигают мир вперед, и в пандемию мы в очередной раз убедились, что это действительно так. Они умудряются из всего извлекать для себя пользу, разворачивать ситуацию и учиться зарабатывать в новых условиях. Я верю в наших предпринимателей и их быстрое восстановление.

Можете подвести итог уходящего года, каким он стал для вас?

— На самом деле, переосмысливая 2020 г., я понимаю, что фраза «ценность семьи» обрела смысл: я действительно стала проводить с семьей больше времени. Как это ни странно звучит, я лучше узнала своих детей. Я поняла, что что меня в моих детях раздражают те же качества, которые раздражают меня в самой себе. Это круто, это тот уровень, когда ты перестаешь скандалить и требовать от детей что-то, и осознаешь, что вообще-то нужно начать с себя. Поэтому для меня 2020-й год стал годом, когда я стала ближе к своим детям и родителям. Осознаешь, что все мы не вечны и нужно ценить каждое мгновение, проведенное с близкими и любимыми, и не забывать им об этом говорить.