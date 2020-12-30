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Около «Екатеринбург Арены» открылся спортивный «Арена Парк» с большим катком

Около «Екатеринбург Арены» открылся спортивный «Арена Парк» с большим катком
Иллюстрация: ekt-arena.ru

На площадке парка расположен фуд-корт с горячей едой и напитками, прокат коньков и теплое помещение. Одновременно на льду смогут находиться не более 150 человек.

#СПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге открылся один из самых больших катков города. Он начал работу на территории спортивного отдыха «Арена Парк» рядом с «Екатеринбург Ареной». Площадь катка составляет 1800 кв. м.

На территории «Арены Парка» работает теплое помещение проката, где вы сможете переодеться, взять в аренду коньки, оставить вещи на хранение и воспользоваться услугой заточки коньков. Также в спортивной зоне размещен фуд-корт с горячей едой и напитками. Все организовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований, — рассказали организаторы.

Одновременно на льду смогут находиться не более 150 человек. Также предусмотрена парковка для посетителей на 300 мест, заезд на парковку с улицы Пирогова.

Режим работы катка в новогодние каникулы — с 10 утра до 10 вечера. Выход на лед со своими коньками 100-150 руб. Детям до 5 лет и пенсионерам бесплатно. Прокат коньков обойдется от 100 руб. в час. Также можно приобрести безлимитный месячный абонемент на каток (выход на лед со своими коньками). Он стоит 1 тыс. руб.

Около «Екатеринбург Арены» открылся спортивный «Арена Парк» с большим катком 1

Организаторы также сообщают, что наполнение территории спортивного отдыха «Арена Парка» будет меняться в зависимости от времени года. Общая площадь парка составляет 9 тыс. кв. м и расположена в границах улиц Татищева — Пирогова — Ключевская.

Ранее DK.RU рассказывал, что в городе начал работу большой каток «Северное Сияние». Он расположился в ЦПКиО на территории фан-зоны и занял площадь 12,5 тыс. кв. м.

Автор: Екатерина Тарханова
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