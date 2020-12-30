Закаты и путешествия делают вас лучшей версией себя. Как природа спасет человека XXI века

У нас есть комфортные квартиры и городские квартала с кофейнями и клумбами. Зачем же современному человеку отправляться в лес или к озеру? За спасением и лечением, пришли к выводу ученые.

Природа может стать лекарством, действенным и абсолютно бесплатным, от многих болезней XXI века. В книге «Промывка мозга» объясняется, что происходит, когда мы гуляем на свежем воздухе. Зачем же человеку вообще выходить из дома?

Улучшается настроение

Природа повышает наше настроение с помощью солнца. Когда его лучи падают на кожу, в организме вырабатывается витамин D, важный для многих биологических процессов и в том числе прямо связанный со способностью мозга вырабатывать серотонин. Недостаток витамина D может способствовать развитию депрессии.

Уменьшается воспаление

Природа обладает противовоспалительным действием. Этот вывод подтвержден многими исследованиями. В эксперименте 2012 года измерялись различия в маркерах стресса и воспаления в крови студентов колледжа, отправленных либо в лес, либо в город. Перед экспериментом лабораторные данные не показали для этих двух групп существенной разницы. Но после двух ночей в лесу или в городе все стало выглядеть совершенно иначе.

В «лесной» группе уровень маркеров воспаления ФНО-α (повышение уровня вызывает настороженность в отношении онкологии, клинической депрессии, псориаза, болезни Альцгеймера и др.) и интерлейкина-6 (повышение связывают с онкологическими заболеваниями и внезапной смертью от старческих болезней) значительно упал по сравнению с «городской» группой.

В «лесной» группе был понижен уровень и эндотелина-1 — маркера воспаления при сосудистых заболеваниях, и кортизола, который вовлечен в разрушение связей между префронтальной корой и миндалевидным телом.

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Мозг начинает работать лучше

В одном из исследований 2012 года участвовала группа из 56 мужчин и женщин, занимавшихся творческой работой. Экспериментаторы обнаружили, что «четыре дня погружения в природу и соответствующее расставание с мультимедиа и технологиями повышают продуктивность решения творческих задач на 50%».

Давно зафиксировано положительное воздействие природы на способность сосредоточиваться и концентрироваться. Существует даже теория восстановления внимания, разработанная психологами Рейчел и Стивеном Каплан в конце 1980-х — начале 1990-х. Теория Капланов говорит, что природа не только оттачивает нашу способность сосредоточиваться и концентрироваться, но и помогает восстановить внимание после растраты психической энергии — например, после бессонных ночей над каким-нибудь проектом.

Снижается тревожность

Исследование 2016 года рассмотрело вопрос о влиянии на психическое здоровье появления на рабочих местах «островков природы». Такими островками считались цветы в горшках и художественные фотографии. Гипотеза о положительном воздействии элементов природы подтвердилась: отмечено снижение депрессии и тревожности, а также бóльшая удовлетворенность работой.

Даже простое изображение пейзажа или небольшое растение могут сыграть существенную роль. Однако не стоит обманывать себя — настенный календарь с экзотическими видами не является эквивалентом настоящего выхода на природу.

Вы расслабляетесь

Во время прогулок по лесу вы активно вдыхаете не только кислород, но и эфирные масла растений (как в СПА, только бесплатно).

Исследования воздействия ароматов на работу человеческого мозга показало ошеломляющие результаты. Простое вдыхание определенного аромата влияет на мозговые волны и мозговую активность: происходит сдвиг от тех, что связаны с болезнями и снижением когнитивных способностей, к тем, что отвечают за здоровье и благополучие. Оказывается, пахучие компоненты способны преодолеть гематоэнцефалический барьер (преграду, задерживающую потенциально опасные вещества) и воздействовать на рецепторы центральной нервной системы.

Отступает депрессия

Еще в одном эксперименте проследили связь между количеством времени, которое люди проводили на озелененной территории, и риском развития депрессии. Значительно меньший риск депрессии был выявлен у тех, кто проводил на природе не менее пяти часов в неделю.

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Пробуждается эмпатия

Масштабные картины природы внушают нам благоговейный трепет. И это влияет на наше поведение. Команда доктора Пола Пиффа продемонстрировала, что внушение «благоговения» ведет к повышению этичности при принятии решений, щедрости и просоциальности действий.

Еще в одной серии экспериментов, проведенной доктором Пиффом, изучалось, как красота природы меняет мировоззрение людей. Исследователи обнаружили: «воздействие более красивых видов природы (по сравнению с менее красивыми) сделало участников более щедрыми и доверчивыми», «результатом воздействия более красивых растений (по сравнению с менее красивыми) в помещении лаборатории стало то, что участники начали демонстрировать готовность помочь». Это исследование еще раз доказало: природа оказывает влияние на измеримое просоциальное поведение. Наслаждаясь закатом или путешествуя (в идеале — не в одиночку), мы буквально становимся улучшенными версиями самих себя.

Вы становитесь здоровее

В 1984 году доктор Роджер Ульрич опубликовал в медицинском журнале Science знаковую статью «Вид из окна способен повлиять на восстановление после операции». Доктор Ульрич изучил истории прооперированных пациентов Пенсильванской больницы. Все больные находились в одинаковых палатах, только одни помещения выходили окнами на кирпичную стену, а под другими окнами росли деревья. Пациенты в палатах с видом на растительность выздоравливали и выписывались раньше, и им требовалось меньше болеутоляющих средств. Их сиделки на треть реже оставляли в историях болезни ремарки типа «расстроен и плачет» и «нужно больше подбадриваний».

Вы становитесь счастливее

В 2014 году был проведен метаанализ, обобщивший результаты нескольких исследований относительно связи природы со счастьем. Эксперименты охватили около 8500 человек. Ученые пришли к выводу: «Те, кто теснее связан с природой, склонны получать больше положительных ощущений, они более энергичны и чувствуют бóльшую удовлетворенность жизнью по сравнению с теми, кто меньше связан с природой».

Вы продлеваете свою жизнь

В более глобальном плане ученые изучали, как природа влияет на продолжительность жизни, и сделали поразительные выводы. Масштабное исследование 2008 года, опубликованное в журнале The Lancet, охватило 40 миллионов англичан. Жителей классифицировали по тому, насколько «зеленой» является среда их обитания — то есть буквально по количеству зеленых насаждений в радиусе нескольких километров от их домов. Для жителей самых зеленых районов оказался характерен самый низкий уровень смертности от болезней системы кровообращения; кроме того, они живут дольше, чем люди с менее зеленой окружающей средой.

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Выходя из дома, вы возвращаетесь домой

Природа — это то, что нас объединяет. Мы вышли из нее, она наш первый дом. Миллионы лет наши гены развивались под воздействием природы, поэтому неудивительно, что время вне каменных джунглей идет нам на пользу.

Провести время на природе — одно из самых простых действий для своего здоровья и счастья. Вам нужно просто выйти из дома.

Природа не просто окружает нас, мы тоже природа. Наше клеточное строение, вплоть до структуры ДНК, отражает совершенство матушки-природы, но и мы даем приют триллионам микроорганизмов — они живут внутри нас и на нас, находят жилье среди наших клеток.