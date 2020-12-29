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«Давайте сделаем взаимовыгодный проект». Защитники здания ПРОМЭКТа обратились к девелоперу

«Давайте сделаем взаимовыгодный проект». Защитники здания ПРОМЭКТа обратились к девелоперу
Иллюстрация: телеграм-канал «Сенная площадь»

Активисты, которые пытаются помешать сносу здания в стиле конструктивизма на ул. Декабристов, 20, написали открытое письмо девелоперу проекта. Права на здания принадлежат корпорации «Маяк».

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Общественники предложили вместо сноса переоборудовать здание таким образом, чтобы оно приносило пользу владельцам и радовало своим видом жителей и гостей города. Среди подписавшихся — Полина Иванова, глава арх-группы «Подельники», которая занимается восстановлением Белой Башни; Ян Кожан — руководитель проекта «Лето на Заводе», один из создателей креативного кластера в Сысерти и коворкинга «Соль» в бывшем здании Унихима; Евгения Нестерова, курирующая деятельность дома Маклецкого, пространства «Титры» и отвечающая за двор четвертой Уральской индустриальной биеннале.

Город теряет объекты со скандалом, демонстративно обесценивая собственный бренд. Поэтому мы предлагаем конструктивно подойти к ситуации, посмотреть, как можно иначе и выгодно для всех (мы верим, что это возможно) реализовать проект. Разумеется, за три дня предложить концепцию с экономическим обоснованием невозможно, но мы предлагаем сделать первый шаг к новой концепции. Мы предлагаем провести встречу с презентацией предконцепции: идей и вариантов взаимовыгодного развития проекта. Мы приглашаем к этому диалогу не только собственника, но и администрацию города и области, других собственников, озабоченных судьбой своих исторических зданий. Мы предлагаем вместе создать удачный и громкий кейс с ревитализацией конструктивистского здания, выгодный и для города, и для собственника, — приводит текст открытого письма портал 66.RU.

DK.RU подробно рассказывал историю конфликта между девелопером и общественностью.  Глава корпорации «Маяк» Владимир Коньков, приводя аргументы за снос здания, отмечал, что содержать такие сооружния дорого. В свою очередь активисты утверждали, что здание нельзя сносить, поскольку оно может быть включено в перечень объектов культурного наследия.

29 декабря Владимир Коньков заявил, что намерен снести техникум, поскольку «объект опасен для окружающих из-за своего плачевного состояния».

Работы в здании продолжаются, в частности, сейчас там демонтируют окна.

Автор: Инна Вейн
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