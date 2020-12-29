Смертность от коронавируса растет, но свердловчане вакцинироваться не спешат

В 2020 году смертность в Свердловской области выросла вдвое. За 11 месяцев прошлого года убыль населения составила 2,6 на тысячу человек. В этом году показатель вырос до 4,9 на тысячу человек.

В последний месяц Росстат фиксирует также рост смертности от COVID-19. По данным ведомства, коронавирус стал основной причиной смерти для 1364 свердловчан. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, в остальных — возможна. В октябре цифры были меньше: Росстат связал с инфекцией 715 смертей, в 593 случаях коронавирус был основной причиной гибели.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 401 новый случай заболевания, 405 пациентов выздоровели, 17 умерли. Всего за время пандемии на Среднем Урале диагноз COVID-19 получили 57 782 человек, выписали из больниц после лечения заболевания 50115, умерли 1474, напоминает JustMedia.ru.

На прошлой неделе в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку может любой желающий — для этого достаточно записаться на процедуру по телефону 122.

Однако пока вакцина популярностью среди населения не пользуется. За все время работы горячей линии на прививку записалось около 2000 свердловчан, сообщили в оперштабе. В основном это жители Екатеринбурга — 1685 человек, 316 — жители других населенных пунктов.

Как ранее сообщал DK.RU, губернатор области Евгений Куйвашев на пресс-конференции рассказал, что получил вакцину еще летом, когда она проходила второй этап тестирования. «Теперь чувствую себя бессмертным», — пошутил глава региона и выразил надежду, что жители области поспешат поставить себе прививку.