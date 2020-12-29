Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
73,65
90,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Смертность от коронавируса растет, но свердловчане вакцинироваться не спешат

Смертность от коронавируса растет, но свердловчане вакцинироваться не спешат
Автор фото: Владимир Песня. Иллюстрация: РИА Новости

В 2020 году смертность в Свердловской области выросла вдвое. За 11 месяцев прошлого года убыль населения составила 2,6 на тысячу человек. В этом году показатель вырос до 4,9 на тысячу человек.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В последний месяц Росстат фиксирует также рост смертности от COVID-19. По данным ведомства, коронавирус стал основной причиной смерти для 1364 свердловчан. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, в остальных — возможна. В октябре цифры были меньше: Росстат связал с инфекцией 715 смертей, в 593 случаях коронавирус был основной причиной гибели.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 401 новый случай заболевания, 405 пациентов выздоровели, 17 умерли. Всего за время пандемии на Среднем Урале диагноз COVID-19 получили 57 782 человек, выписали из больниц после лечения заболевания 50115, умерли 1474, напоминает JustMedia.ru.

На прошлой неделе в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку может любой желающий — для этого достаточно записаться на процедуру по телефону 122.

Однако пока вакцина популярностью среди населения не пользуется. За все время работы горячей линии на прививку записалось около 2000 свердловчан, сообщили в оперштабе. В основном это жители Екатеринбурга — 1685 человек, 316 — жители других населенных пунктов. 

Как ранее сообщал DK.RU, губернатор области Евгений Куйвашев на пресс-конференции рассказал, что получил вакцину еще летом, когда она проходила второй этап тестирования. «Теперь чувствую себя бессмертным», — пошутил глава региона и выразил надежду, что жители области поспешат поставить себе прививку.

От этого будет зависеть, как быстро мы победим болезнь и сможем снять все ограничения, — отметил Евгений Куйвашев.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэрия не согласовала строительство таун-хаусов на ШарташеМэрия не согласовала строительство таун-хаусов на Шарташе
  • Минимальная доходность — меньше 3%. Центробанк подготовил запреты для инвесторов-новичковМинимальная доходность — меньше 3%. Центробанк подготовил запреты для инвесторов-новичков
  • Назначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. ФамилииНазначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Фамилии
  • Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.