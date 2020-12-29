Владимирская: «Это жуткий совет, но при первой возможности бегите». Что отнял у нас 2020-й

Коронавирусный год лишил нас возможности чувствовать гордость за проделанную работу (без которой, как известно, даже деньги радуют не всегда). Как спасти карьеру, если онлайн продолжится.

Переход в онлайн, размытые границы между работой и личной жизнью, общее состояние стресса и кризиса лишили сотрудников компаний чувства гордости за успешно выполненную работу. А без этого ощущения невозможно строить карьеру, пишет Forbes. Известный хедхантер Алена Владимирская в своей колонке рассказала, как вернуть чувство гордости за проделанную работу в эпоху коронавируса. DK.RU выбрал главное.

Бег на месте

Почему-то большинство людей думают, что профессионального менеджера драйвят деньги. На самом деле его драйвит успех. А деньги — это лишь производная этого успеха.

Так вот, сильнее всего коронакризис навредил топ-менеджеру тем, что обесценил успех как явление. Что конкретно я имею в виду?

Удаленка съела сам факт признания. Бесконечные чаты и зумы раздробили нас на маленькие группы и так переполнили наш мозг, что никакая информация из этих «встреч» просто не воспринимается как важная. Ну сделал и сделал. Все адски работают, да кто он такой, чтобы говорили о его достижениях?

Рехнувшаяся экономика заставила всех впахивать как не в себя, при этом не давая чаще всего заметных внешних результатов для бизнеса. Ты работаешь в сто раз больше, чтобы просто остаться на месте. Поэтому успех вроде бы как и не успех, а просто общий изнурительный труд.

Если вдруг бизнес растет, то и из-за удаленки, и из-за изменившейся экономики совершенно непонятно — это заслуга конкретного менеджера или отрасль вдруг «поперла»? Ведь вокруг внезапно миллионерами становятся вчерашние дотационные заводы по пошиву масок и перекупщики туалетной бумаги. Как бы не ты молодец, а просто повезло.

Отсутствие офлайн-конференций и значительное уменьшение интереса к онлайн-форматам не дает возможности «обналичить» даже самый крутой успех — никто, услышав твой кейс, руку не пожмет. Без офлайн-вовлечения все как бы не всерьез.

Нет этого всего — нет успеха. А значит, нет ни денег, ни бегающих за тобой хедхантеров, ни новых должностей.

Перевернутая пирамида

Внезапно оказалось, что пирамида Маслоу перевернулась. Все чаще мне говорят: «Я готов идти на сильно меньшие деньги, лишь бы был толк (читай — признание)». Но как его в новом мире найти топ-менеджеру?

Идите в отрасли, которым общество сейчас уделяет огромное внимание: сельское хозяйство, разработки в медицине, новые виды еды, космос, онлайн-ритейл, новые формы транспорта, онлайн-образование, цифровая трансформация. Там пока так мало успешных кейсов внутри, а общество так ждет в этих сферах побед, что любой, даже незначительный успех будет признан.

Становитесь медиа сами. Транслируйте свои успехи в Instagram, Facebook, YouTube, пишите колонки в деловые СМИ, посты в возрождающийся Twitter — вот аудитория, на которую вы можете и должны транслировать свои достижения. Не разрешает юридическая и пиар-служба компании? Выбивайте это из начальства, обосновывая тем, что иначе в нынешних условиях невозможно делать новые проекты и совершать продажи.

Самый жуткий совет — при первой возможности бегите из тех компаний, где вас обесценивают или сам по себе успех как признание достижений невозможен. Этот совет был актуален всегда, но теперь он бесконечно важен.

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