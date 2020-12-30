«Держимся вместе». Что бизнес и власть поняли для себя в 2020-м и чего ждут от 2021?

«Одна дама несколько раз покупала пельмени, что мы лепили в самый сложный период. Когда привезли их, сказала: «Дорого для меня, но у меня хоть пенсия есть, а вы вообще не зарабатываете». Опрос DK.RU.

«В один миг жизнь может полностью перевернуться»

Павел Ефремов, заместитель председателя правления банка «Нейва»:

— Умение быстро перестраиваться на новые рельсы — главное, чему научил 2020-й. Год показал: что бы ты ни планировал, все может пойти совсем по-другому. И надо всегда уметь быстро менять свои планы в соответствии с новыми обстоятельствами. Думаю, такие выводы все уже сделали. А те, кто этому не научился, уже ушли с рынка.

Банкиры и финансисты всегда любят людей учить: создавайте подушки безопасности, копите деньги, зарплату всю не тратьте. Я сам для себя это тоже всегда понимал, но только сейчас четко осознал, что относиться к таким накоплениям надо серьезнее. Это должен быть must have для всех. Любому человеку необходимо делать накопления, потому что жизнь в один момент может полностью перевернуться.

В 2021 г., я надеюсь, история с пандемией сойдет на нет. Хочется верить, что мы вернемся к жизни, которая будет более-менее похожа на допандемийную: без масок и закрытых границ. Хочется, чтобы экономика восстановилась и бизнес начал нормально работать. В 2020 г. мне очень сильно не хватало путешествий. Даже по России в такой ситуации ездить было рискованно. Поэтому хочется, чтобы границы открылись, и можно было путешествовать и по стране, и за границу.

«Год научил переживать горечь расставания с близкими»

Павел Лебедев, основатель компании Koffer:

— Я благодарен уходящему году за возможность остановиться, сделать паузу, задержать дыхание, услышать. Запомню его, как год интересных идей, которые мы в Koffer довели до жизнеспособных моделей и серийных продуктов, как год-иллюстрацию фразы: «Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах»

Я люблю кризисы во всем и в различных проявлениях. Отношусь к ним как к возможности увидеть слабые места, сбросить балласт, найти точку опоры, роста и силы. Кризис — это отличная возможность развития взаимоотношений, собственного бизнеса, карьеры, себя лично. Да, это не проходит безболезненно, но бурное, кратковременное страдание все же лучше вялого, длительного удовольствия.

Год научил переживать горечь расставания с близкими, с теми, кто не смог пройти испытание болезнью, и радоваться новостям о выздоровлении тех, кто все же смог: здоровье — богатство, которое нельзя терять, его необходимо приумножать — год научил и этому. Не научил. Показал.

А от следующего года жду (можно не про бизнес?) возврата в высокие горы, жду с нетерпением того, что было отложено — начала программы восхождений «Снежный барс»: Пик Ленина, Корженевской, Пик Исмоила Сомони, Хан-Тенгри, Пик Победы — испытываю радостную дрожь и счастье от того, что собирается прежняя команда. Это будет летом, а в январе случится премьера спектакля по мотивам рассказа Чехова, где и я сыграю свою роль. Хороший будет год.

О бизнесе все же пару слов: в этом году мы, Koffer, заложили основу нашего Пути на ближайшие четыре года: знаем, куда идем, знаем, что и как делать. А что мы там встретим? Скоро увидим. Будьте здоровы, берегите себя и близких!

«Главное, что я понял — здоровье не купишь»

Илья Борзенков, бизнесмен:

— Самое главное, что я понял в 2020 г. — здоровье не купишь. Этот год показал, что у тебя может быть любое количество денег, самая лучшая палата и персональный аппарат ИВЛ, но если у тебя нет иммунитета, ты ведешь нездоровый образ жизни, COVID-19 может довольно быстро эту жизнь прекратить. И нужно заботиться именно о личном иммунитете. Его купить нельзя, им надо заниматься всю жизнь. Этот вопрос в 2020-м во всей своей наготе встал перед каждым человеком, и передо мной в частности.

Мое главное приобретение 2020 г. — прекрасные люди. Они появились и в личной жизни, и в новых социальных проектах. Мой круг общения значительно расширился: бизнеса в моей жизни стало меньше, а добрых, открытых сердцем энтузиастов — больше. Это главное приобретение 2020 г., которое я хотел бы оставить на будущее.

Важная часть моей жизни — путешествия. Ограничения, введенные из-за пандемии, не скажу, что сильно снизили качество жизни — год-два пережить можно, но я очень люблю Европу, мне там комфортно и приятно. И я очень соскучился по Франции, Италии, Испании. И если Европу для нас откроют, я буду счастлив.

«Хорошее отношение — для меня символ 2020-го»

Сергей Дерендяев, управляющий отелем «Эмеральд»

— 2020-й для меня стал проявлением человеческих, теплых отношений. И среди обычных людей, и среди наших поставщиков и партнеров. Когда все это случилось, в марте-начале апреля я написал всем письма с просьбой либо снизить стоимость услуг, либо дать отсрочку. И за редким исключением получил хороший отклик — все всё понимали и шли навстречу.

Хорошее отношение — это для меня символ 2020 г. Была у нас пожилая дама, она несколько раз покупала пельмени, которые мы лепили в самый сложный период работы отеля. Она где-то прочитала про нас, позвонила и когда мы привезли ей пельмени, сказала: «Конечно, дорого для меня, но у меня хоть пенсия есть, а вы стоите пустые и вообще не зарабатываете». Это тоже человеческое отношение.

И, конечно, коллектив. Мы пошли на все самые непопулярные меры: отправляли людей и в оплачиваемые, и в неоплачиваемые отпуска, сокращали выработку часов. Сотрудники очень сильно потеряли в заработной плате, но уволились считанные единицы. И то по другим причинам — кто-то, например, уехал на родину. Поэтому если брать что-то из 2020 г. в 2021-й, то именно эти человеческие отношения.

Сейчас, конечно, чувствуется эйфория — кажется, пройдет 2020-й високосный, наступит 2021-й, и все станет хорошо. Но что касается бизнеса, я не жду в первом полугодии глобального улучшения. Может быть, в связи с вакцинацией, с тем, что пандемия к весне закончится, рынок начнет расти, но взрывного роста все равно не будет. Будет тягучий и долгий процесс. Но в конечном итоге все равно все будет хорошо — это правило любого кризиса. Любая пандемия проходит.

«Год показал, что надежные люди рядом»

Александр Матофаев, глава компании Aleka Group:

— Главное, что я понял в 2020-м, — никогда не стоит расслабляться, нужно всегда быть сконцентрированным на решении задачи. Даже если что-то не получается, шаг за шагом двигаться к поставленной цели. Ощущение законченности процесса, достижение результата — как ни что другое и в профессии, и в жизни приносит удовлетворение. Мы занимаемся строительством, изменяем пространство вокруг, поэтому каждый раз, когда люди радуются полученному результату, — один из самых важных моментов. Это первое, что я понял для себя в 2020 г.

Второе — надежные люди уже есть, они рядом. Все, что нужно — увидеть в них это и вместе браться за дело. Счастье и успех всегда рядом. «Найти своих и успокоиться», — говорил режиссер Алексей Балабанов. За этим, мне кажется, стоит существенное понимание взаимоотношений людей. Задача любого человека — чтобы рядом были люди, которые с тобой на одной волне.

Мы так устроены, что в моменты нестабильности держимся вместе. И этот год показал важность такого объединения. Не надо распыляться близкими людьми и теми, кто тебе доверяет. Нужно держаться вместе и реализовывать задуманное. Важно в нестабильном мире чувствовать, что у тебя есть команда, люди, с которыми ты можешь изменить многое.

В 2021-м хочется меньше потрясений и больше стабильности. Род деятельности требует стратегии развития на длительный период, но каждый год мы живем короткими промежутками от события до события, которые резко меняют наши планы или требуют их корректировки. Хочется, чтобы люди были здоровы и могли заниматься делами и развитием экономики. В следующем году я защищаю диссертацию в «Президентской академии» и планирую учиться дальше. Это полезно в любом возрасте. Когда ты учишься осознанно, неожиданно у тебя открываются новые возможности. Исполнять задуманное, крепко держаться с людьми, которые рядом и продолжать развиваться — мои основные цели на 2021-й.

«Год заставлял находить решения, о которых ты никогда бы не подумал»

Павел Блохин, основатель компании «Реиннольц»:

— 2020 г. заставил по-другому посмотреть на все, что происходило вокруг: на свою жизнь, на бизнес, на отношение ко многим вещам. С одной стороны, год пугал, потому что появилось множество ограничений: невозможность свободно перемещаться по миру, по стране и даже по родному городу. С другой стороны, заставлял находить решения, о которых ты в других условиях никогда бы не подумал. Заставлял мыслить, анализировать и делать это очень быстро. Оперативность принятия решений в бизнесе и мобильность — по этой части 2020-й нас сильно прокачал.

Несмотря на то, что весной ситуация многих пугала, мы были уверены в своем развитии и росте. Так все и случилось. Я общаюсь со многими людьми, и не только у меня есть ощущение, что год оказался не настолько страшным по результатам, как прогнозировалось. Но мое общение — это инновационные промышленные, технологические компании, для них результаты не настолько ужасны, как это ожидалось еще полгода назад.

В 2021 г. ждем улучшения эпидемиологической ситуации в целом по миру, улучшения инвестиционного климата и оперативности принятия инвестиционных решений в отраслях, с которым работаем.

Очень ждем открытия границ, чтобы начать экспансию на международные рынки — мы к ним серьезно готовились в этом году. И, конечно, ждем, что все навыки, полученные в 2020 г., позволят нам в 2021-м еще быстрее развиваться и принимать правильные решения.

«Понял, насколько хрупка наша жизнь»

Аркадий Чернецкий, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Свердловской области:

— Самое главное, чего я жду в 2021-м, — это возвращения к той жизни, которой мы жили до начала пандемии. Я считаю это чрезвычайно важным, хотя допускаю, что полного возвращения не будет. Работа в системе онлайн в некоторых случаях оказывается и удобнее, и эффективнее. И, наверное, это может закрепиться. Но, на мой взгляд, жизнь наша в пандемию сильно обеднела, и я хотел бы, что в 2021 г. она заиграла новыми красками. Чтоб мы могли и работать хорошо, и отдыхать, и заниматься любимым делом.

А в 2020 г. у меня было очень много, к сожалению, плохих примеров, которые показывали, насколько хрупка наша жизнь и наше благополучие. Я говорю не про себя, а про многих мне близких людях. И это очень сильно действует, потому что включаясь в определенный жизненный ритм, мы некоторыми вопросами не занимаемся в должной степени, не считаем их важными. И когда происходит нарушение этого ритма, это позволяет задуматься и оценить, что для нас является самым главным.

Здоровье, успехи твоих родных и близких, успехи того дела, которым ты занимаешься, — на все эти моменты в такие времена приходится взглянуть по-новому.

Хочется, чтобы ситуации 2020 г. у нас больше никогда не повторялись. Новый год приносит нам новые надежды. Хочется от души пожелать, чтобы все плохое осталось в старом году, а в новом году нас ждала радость. Я хочу пожелать вам в 2021 г., чтобы сбывались ваши мечты. Мечты у всех разные, пусть сбываются все, тогда все будут счастливы.