Трудности новогодней доставки. Клиенты онлайн-ритейлеров столкнулись с задержкой заказов

Ажиотажный спрос привел к традиционным для предновогоднего периода проблемам с доставкой заказов: не все клиенты смогут получить их в этом году, так как порой делают покупки в последний момент.

У крупнейших российских интернет-ритейлеров возникли сложности с обработкой заказов из-за ажиотажного спроса перед новогодними праздниками. Так, один из клиентов Wildberries столкнулся с задержкой заказа более чем на два дня сверх срока, компания уведомляет его об отсрочках, в интернет-магазине IKEA пропала услуга доставки до двери в Москве и перестал работать калькулятор доставки, пишет «Коммерсантъ». О трудностях с обработкой заказов у интернет-магазинов сообщил и собеседник газеты из среды федеральных логистических операторов.

В Wildberries признают, что в ряде регионов сроки доставки могут отличаться от стандартных, так как выросла и нагрузка: число ежедневных покупок через сервис ритейлера выросло вдвое год к году, до 1,5 млн заказов. В Ozon быстро заканчиваются самые ходовые товары, к примеру, елки — россияне любят совершать такие покупки в последний момент, поясняет представитель ритейлера.

В ноябре число онлайн-заказов выросло на 60% год к году, а в декабре вырастет еще сильнее, указывает партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников. Бурный рост онлайн-торговли наложился на дефицит курьеров из-за пандемии. Справиться с ростом заказов удается за счет гибридной модели работы: в магазинах локализовано около 60% товарных запасов, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

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Предновогодний рост спроса не является чем-то новым, и мы традиционно готовились к повышенной нагрузке заранее,— рассказывают в Lamoda, отмечая, что точность доставки достигла рекордного уровня, и всего 0,5% заказов доставлены не вовремя.

Обработать пиковое число заказов лучше могут ритейлеры с развитой сетью офлайн-точек, из которых покупатели могут забрать заказ самостоятельно, говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики». Проблемы онлайн-магазинов с доставкой в ближайшие дни будут нарастать, многие компании уже не позволяют оформить заказ с получением в этом году.