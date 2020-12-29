Россияне меньше спят, лучше едят, а спорт совмещают с пивом. Изменения в стране за 20 лет

За два десятилетия жизнь среднестатистического россиянина заметно изменилась. График стал иным, люди начали больше думать о здоровье, но времени на отдых и денег на иномарки все еще нет. Статистика.

Россияне серьезно изменились за последние 20 лет. Мы стали больше есть, меньше спать и начали массово играть на смартфонах. Стресс мы снимаем алкоголем, как и два десятилетия назад, пишет Reminder. Издание изучило статистику о жизни россиян в 2000-м и в 2020-м годах, чтобы понять, какой путь за это время прошли жители страны. Главное — в материале DK.RU.

Сон

В 2000-м среднестатистический россиянин спал примерно по 8 часов сутки в будние дни и вставал в 8 утра. В выходные и праздники сон длился до 9 утра.

Cовременный россиянин на сон отводит примерно 7 часов в сутки. Большинство — 68% (по состоянию на 2019-й) — в будние дни просыпаются между 6 и 7 часами утра. Подъем в 8–9 утра могут позволить себе лишь 18% наших сограждан.

Еда

20 лет назад правильным считался режим питания с тремя полноценными приемами пищи плюс двумя перекусами. Но опросы говорят, что лишь 59% взрослых россиян ели три раза в день. 28% садились за стол два раза в день, а 13% — один раз. Регулярно перекусывали не больше трети жителей страны. Социологи отмечали, что причины редких приемов пищи были самыми разными — от нехватки времени до нехватки денег.

Что ели? По данным Росстата, в основном углеводы: хлеб и картофель. Основными источниками белка были молоко и яйца. А мяса и особенно рыбы, а также фруктов и ягод ели совсем мало.

К 2020 году питаться россияне стали основательнее и, кажется, лучше. Потребление мяса и рыбы выросло практически вдвое, а фруктов — даже больше, чем вдвое. Картофеля и хлеба при этом есть стали чуть меньше.

За своим питанием, по данным опросов, следят 60% жителей страны. Правда, при покупке продуктов больше половины россиян ориентируются главным образом на цену. Лишь для 19% приоритетной является польза, а для 18% — экологичность еды.

Транспорт

В начале века на работу добирались обычно на общественном транспорте. Машиной владела лишь четверть семей. Чаще всего это была Lada, она занимала тогда до 70% рынка.

Самым популярным легковым автомобилем в России в 2020 году остается Lada. Но в последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. В 2020-м 65% опрошенных ФОМом жителей страны минимум один раз пользовались такси. 4% — почти каждый день, а 10% — несколько раз в неделю.

Работа

Фактический рабочий день в 2000 году, по данным Росстата, составлял 7,64 часа (рабочая неделя — 38,2 часа).

Сейчас в России работают 7,4 часа в день (средняя рабочая неделя — 37,1 часа). Но после того, как весной существенная часть трудоустроенных перешла на удаленку (до пандемии так трудились примерно 2%, а в мае 2020-го — 16%), 22% россиян заметили, что стали работать больше. Почти половине россиян не хватает времени на отдых после работы и завершения домашних дел.

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Интернет и связь

Интернет в стране был тогда еще мало кому доступен и довольно не развит. Лишь за два года до этого появилась первый почтовый сервис Mail.ru и первый онлайн-магазин Ozon, а также первая система электронных платежей WebMoney. Пользовались только 3,6% населения. Каждый пятый россиянин дажее не знал, что такое интернет.

Мобильная связь была уже более привычной, но мобильные телефоны стоили тогда недешево: цена на аппарат вместе с подключением составляла $5000. К 2000-му сотовая связь стала доступнее — существовавший уже тогда сотовый оператор «Билайн» предложил революционное для российского рынка пакетное решение: относительно дешевый телефон вместе с тарифным планом. В результате мобильными в 2000-м пользовались двое из 100 россиян, в основном по работе. Остальные продолжали звонить друг другу по стационарным телефонам: в 2000-м он был у 39% россиян.

В 2020 году интернетом в стране пользуются 78% населения, большинство из них (67%) выходят онлайн с помощью смартфона. Сейчас смартфон играет в жизни соотечественников важнейшую роль: 60% опрошенных владельцев гаджета берут его с собой везде, в том числе в ванную и туалет. Разрядка батареи смартфона у 53% респондентов вызывает ощутимый стресс, 15% пользователей даже сравнивают его с переживаниями из-за болезни члена семьи.

В этом году россияне в среднем ежедневно проводили в сети 1 час 29 минут с ноутбуков и 2 часа 31 минуту — с мобильных устройств. Во время самоизоляции эти показатели увеличились на 12%.

Развлечения

В2000-м году по вечерам главным развлечением был телевизор, он имелся у 78% домохозяйств, у каждой четвертой семьи их было два. Средний россиянин проводил перед телевизором до 2 часов 25 минут в сутки. Причем половина опрошенных ВЦИОМом в 2000-м году жителей России была уверена, что из телепередач можно извлечь много полезной и объективной информации о событиях в мире.

В кино россияне ходили редко — в 2000 году было продано всего 30,2 млн билетов. Многие смотрели новинки кинопроката дома, чаще всего это были пиратские копии.

К 2020-му году россияне стали проводить еще больше времени у телевизора. В 2019-м этот показатель составил 3 часа 40 минут в день. Вероятно, это связано с тем, что изменился способ смотреть телевизор — теперь это не активное смотрение, а фон. 36% россиян считают телевидение надежным источником информации.

Массовым хобби в России стали компьютерные игры, в них играют более 40% опрошенных сервисом «Юла», вне зависимости от возраста. А в игры на мобильном телефоне во время самоизоляции начал играть каждый второй россиянин.

В кино в 2019 году было продано 219,4 млн билетов.

Спорт

Физкультурой и спортом занимались в 2000-м всего 8–10% россиян. Причем в основном мужчины: среди них активных физкультурников было 12%. Среди женщин — только 5,1%. Доля расходов на оплату в учреждениях физической культуры и спорта в общей сумме семейного бюджета россиян составила 0,3%. На алкоголь и сигареты средняя российская семья тратила в 12 раз больше — 3,7%.

За последние 20 лет жители нашей страны стали гораздо активнее физически. С той или иной периодичностью делают что-то спортивное примерно 75%: 27% — регулярно, еще 27% — время от времени, очень редко — 22%.

Алкоголь

С разной периодичностью спиртные напитки в начале 2000-х употребляли больше 75% россиян. Для 15–20% алкоголь был частью повседневной жизни.

В 2020-м году спиртное периодически пьют 63% населения страны (реже, чем раз в месяц — 24%, раз в месяц — 16%, два-три раза — 17%).

Курение

В 2000-м году 32,9% россиян были курильщиками. Особенно много их было среди мужчин до 40 лет — 70%. Многие начинали курить еще в школе: каждый десятый подросток был зависим от табака и имел те или иные признаки болезней, связанных с курением.

В 2020-м курят 28% россиян, 17% из них —пачку сигарет в день и даже больше. 19% россиян курили раньше, но смогли бросить. А 52% никогда и не начинали.

Продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни 20 лет назад составляла 65,3 года (женщины жили 72,2 года, мужчины — 59 лет).

По данным на 2019-й год, средняя продолжительность жизни составила 73,3 года (мужчины теперь доживают до 68,2 лет, женщины — до 78,2 лет).

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