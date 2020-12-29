Березовая роща, завод Воровского, Широкая речка. Сразу 11 спорных участков сменили статус

Комиссия по городскому хозяйству екатеринбургской думы внесла изменения в правила землепользования, которые ранее отклоняла. Документ принимали в присутствии представителя администрации губернатора.

29 декабря комиссия по городскому хозяйству гордумы собралась в экстренном режиме — чтобы рассмотреть очередные поправки в правила землепользования. Речь идет о смене статусов нескольких участков, среди которых земля на ул. Цвиллинга, ул. Решетникова и Краснолесья.

Главный вопрос, из-за которого и была созвана комиссия, — смена назначения для участка на ул. Цвиллинга, 7, сообщает 66.RU. Это территория завода бурового оборудования им. Воровского. Некоторое время назад компания Prinzip заявила о своем намерении построить здесь новый жилой объект. Сейчас статус участка ПК-1— зона производственно-коммунальных объектов. Чтобы начать строительство, необходимо присвоить земле статус Ж-5 — зона многоэтажной жилой застройки.

Важность этого участка пояснил первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев — он специально пришел на заседание комиссии, чтобы проследить, как будет приниматься документ.

У нас было заседание координационного совета по этому вопросу. Необходимо, чтобы правообладатель участка смог быстрее реализовать проект. Он идет в одной связке с темой обманутых дольщиков. Рассмотреть этот вопрос — задача с самого верхнего уровня. Задача стоит — отрабатываем, — объяснил ситуацию чиновник (цитата по 66.RU).

Помимо территории под заводом Воровского, поправки меняют назначение еще нескольких участков. Так, участок в границах улиц Чкалова – Начдива Онуфриева – проезда Решетникова (бывшая картонажная фабрика), который сейчас проходит как зона производственно-коммунальных объектов, должен стать общественно-деловой зоной.

Смена статуса еще одной территории ранее вызывала негатив у жителей города. Речь идет о Березовой роще на улице Краснолесья. До сих пор за землей был закреплен статус объектов общего образования. Поправки же устанавливают для этого участка статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

Еще одно изменение касается участка на Широкой речке. Вместо зоны парков и скверов территория в границах улиц Альпийская — Галактики — Верхнемакаровская — Лощинка станет зоной объектов религиозного значения. Епархия намеревалась построить здесь храм, о чем заявила еще в прошлом году. К слову, религиозное назначение будет также у участка, расположенного в Зеленой роще — в переулке Университетском, 11.

Споров по документу на заседании практически не было. Его приняли большинством голосов. Один депутат воздержался. Теперь вопрос вынесен на заседание гордумы, которое пройдет сразу же после заседания комиссии по городскому хозяйству.

Напомним, в этом году правила застройки и землепользования Екатеринбурга стали одним из самых популярных и спорных документов. Несколько раз в него вносились изменения, связанные с назначением участков. А осенью разгорелся спор по поводу обновленной редакции документа. Как сообщал DK.RU, эту редакцию предложили застройщики города, документ выносился на общественное обсуждение. Вначале его отказались утверждать городские депутаты, считая, что если нормы изменить, то это усилит разрыв между строительством новых объектов и необходимой для них инфраструктуры — садиков, школ, дорог. Однако документ все же был принят и вступил в силу.