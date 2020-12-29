Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь. Отца Сергия задержали

Отлученного от церкви отца Сергия, бывшего настоятеля Среднеуральского монастыря, задержали сегодня ночью. Его этапируют в Москву, где суд выберет меру пресечения.

Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) предъявлено обвинение по статьям 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

Поводом для обвинения и последующего ночного штурма стало обращение в правоохранительные органы сотрудников аппарата свердловского омбудсмена по правам ребенка Игоря Морокова. В одной из проповедей, размещенных несколько недель назад в интернете, Сергий говорил о готовности своих сторонников «умирать за Россию». В кадре были несовершеннолетние, это и послужило поводом для проверки видеоролика.

Каждое утро мои сотрудники, которые мониторят сети, докладывают мне о фактах нарушения прав детей, нарушениях законодательства. В одном из докладов был представлен ролик, где некий священнослужитель проводит службу и обсуждает с теми, кто на службе, добровольный уход из жизни. При этом присутствуют дети. Я усмотрел в этом нарушение ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью». Мы обратились в прокуратуру, чтобы они дали оценку этому ролику, потому что мы не наделены полномочиями давать оценку. Это наша рутинная работа, — пояснил детский омбудсмен (цитата по Znak.com).

Адвокат отца Сергия Светлана Герасименко сообщила, что его уже допросили и сейчас направляют в Москву, где в 14:00 суд выберет меру пресечения.

Сам отец Сергий уже записал обращение к своим духовным чадам и разместил его в Telegram-канале «Проповеди схиигумена Сергия (Романова). Православие». Экс-схиигумен рассказал, что с ним все хорошо, и призвал сочувствующих «молиться и жить по заповедям», «любить и прощать друг друга».

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области пока не комментируют события в монастыре.

DK.RU подробно освещал конфликт Романова и официальных церковных властей. Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии и о «мифе о коронавирусе».