Компетенции необходимо подтверждать. Зачем агентства недвижимости проходят сертификацию?

Все агентства, состоящие в Уральской палате недвижимости, сертифицированы. Это добровольная процедура, но компании постоянно подтверждают соответствие стандарту. Зачем?

Сертификат вместо лицензии

До 2002 года в нашей стране услуги по сопровождению сделок с недвижимостью подлежали лицензированию. В Свердловской области агентства получали лицензию в министерстве по управлению государственным имуществом. В феврале 2002 года, когда риэлторскую деятельность исключили из списка лицензируемых, услуги могли оказывать все, кто захочет, без специальной подготовки и проверок, экзаменов. Был риск выхода на рынок непрофессионалов, и это могло сказаться на безопасности совершения сделок с недвижимостью и больших рисках для продавцов и покупателей недвижимости.

Предвидя такой поворот, Российская гильдия риэлторов заранее разработала и зарегистрировала в Госстандарте систему добровольной сертификации, основанную на стандарте «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские». РГР открыла в каждом регионе РФ орган по сертификации, наделила его полномочиями по проверке на соответствие стандарту и выдаче сертификатов соответствия стандарту. В ряде пилотных городов, в число которых вошел и Екатеринбург, сертификация началась практически сразу.

Органом по сертификации у нас стала и до сих пор является Уральская палата недвижимости. Сертифицировать агентства УПН начала сразу и очень активно. На состоявшемся в 2002 году V Национальном конгрессе РГР Екатеринбург признали лидером среди пилотных регионов по количеству выданных сертификатов и объему проведенной работы.

Смена одной системы на другую у нас прошла бесперебойно, настолько, что номера первых сертификатов продолжили нумерацию лицензий, — вспоминает Рустем Галеев, исполнительный директор УПН. — У нас не было выдано сертификата №1, №2, №3 и т.д. Каким номером закончили выдавать лицензии, следующим выдали первый сертификат. Это было связано с тем, что срок действия выданных лицензий продолжился до его истечения. Первые сертификаты получили девять агентств города в апреле 2002 года. Другие агентства тоже стали активно сертифицироваться. Тем более, что им, по большому счету, для этого требовалось сделать немного. Несмотря на то, что при лицензировании требования были менее жесткими, уровень оказания услуг во многих риэлторских компаниях Екатеринбурга уже тогда соответствовал требованиям стандарта. Затем на Общем собрании УПН риэлторы приняли решение о 100-процентной сертификации членов Палаты. И сегодня все компании, входящие в ассоциацию, сертифицированы, а общий список состоит из 217 агентств.

Решение о выдаче сертификата соответствия требованиям стандарта принимает Управляющий Совет, в состав которого входят представители Совета УПН, администрации города, органов по защите прав потребителей.

Плюс для рынка

Стандарт включает в себя несколько десятков четко обозначенных требований к агентствам, к квалификации сотрудников, к их офисам и заключаемым договорам с клиентами. Соблюдение требований обеспечивает качественное оказание услуг на рынке. Это и наличие офиса у компании, в котором есть все необходимое для безопасной и удобной работы с клиентами — достаточная площадь, отдельная переговорная комната, уголок потребителя с полезной информацией и контактными данными. И требования к заключаемым договорам, соответствующим нормам законодательства в этой области. И наличие только аттестованных специалистов.

Новая система сохранила требование по аттестации специалистов в агентствах, действовавшее при лицензировании. Агенты и брокеры изучают основы риэлторской деятельности, гражданское законодательство в области недвижимости, градостроительства, семейное, земельное право, и пр., разбираются в порядке оформления сделок с недвижимостью, ипотечном кредитовании, государственной регистрации прав и переходах прав и многом другом, что необходимо для качественной риэлторской услуги.

Еще один важный момент связан с разрешением споров между участниками рынка. Сертификация предоставила новые полномочия комиссии по этике УПН, которая стала работать по рассмотрению споров при региональном органе по сертификации. Увеличился состав членов комиссии, расширился состав компаний, на которые можно пожаловаться в комиссию. К агентствам, входящим в ассоциацию, добавились и не состоящие в ней, но выставляющие объекты на продажу в информационную базу Уральской палаты недвижимости.

Зачем нужен сертификат агентствам

Агентства недвижимости Екатеринбурга понимают все преимущества сертификации. Что в отсутствие лицензии с помощью сертификата они могут демонстрировать уровень своих услуг потребителю. Представить себя как серьезное предприятие, которое прошло проверку на соответствие многочисленным требованиям профессионального стандарта деятельности и подтвердило его на практике до сего дня.

Сертификаты агентствам и тогда и теперь выдаются сроком до трех лет, после чего компании снова подтверждают соответствие стандарту. Ежегодно органом по сертификации при Уральской палате недвижимости осуществляется около 160 плановых и внеплановых проверок компаний.

Для продавцов и покупателей недвижимости

Что дает сертификация агентствам, с этим, пожалуй, разобрались — это держать уровень оказываемых услуг на определенной высоте, соответствовать требованиям, не снижать планку, и пользоваться достигнутым и достойно конкурировать с коллегами по цеху. Что она дает для нас, граждан, когда мы обращаемся и работаем с агентствами, когда совершаем сделки?

Сертификация для потребителей — это определенные гарантии профессионализма и порядочности со стороны агентств недвижимости, — пояснил Александр Долгошеин, член Совета УПН. — Для получения сертификата компании должны выполнить важные условия. Например, первичное обучение всех сотрудников компании и регулярное повышение их квалификации. Это говорит о том, что с клиентом работают только квалифицированные профессионалы. Далее, сертифицированное агентство должно иметь прейскурант цен, — то есть клиент заранее понимает сколько будет стоить услуга агентства, и это делает сотрудничество с риэлтором открытым и понятным, снимает напряженность в финансовом вопросе. Сертификат агентства говорит и о том, что здесь заключается типовой договор на оказание услуги, зарегистрированный Управляющим советом по сертификации, и клиент защищен от изменений в договоре, от пунктов «мелким шрифтом». Наличие офиса агентства — для потребителя это говорит о том, что у агентства — серьезные правовые отношения не только с ним, но и с другими участниками рынка. Еще сертифицированное агентство обязательно страхует свою профессиональную ответственность. Как правило, не менее чем на 5 млн рублей. Наличие договора страхования профессиональной ответственности — не только прямая гарантия для клиента, но и косвенная. Страховая компания не будет страховать с повышенным риском для себя, значит, у нее существует определенное доверие этому агентству.

Члены УПН обязаны соблюдать Профессиональные стандарты и Кодекс профессиональной этики, для их клиентов — это гарантии порядочности и принадлежности компании к профессиональной среде. Равно как и участие в системе разрешения споров, — безусловное подчинение решениям Третейской комиссии дает гражданам возможность урегулировать вопросы быстро в досудебном порядке. Все эти инструменты доступны благодаря деятельности Уральской палаты недвижимости, которая работает и в качестве территориального органа по сертификации.

Итак, сертифицированные компании в Екатеринбурге соблюдают стандарты профессиональной деятельности, на рынке работают обученные специалисты, качество услуг контролируется, работает инструмент досудебного разрешения споров. Клиенты агентств недвижимости свободны в выборе сертифицированного агентства. Выбрать агентство, работающее по стандарту «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские» можно в разделе «Сертифицированные агентства» на сайте УПН и в общероссийском Реестре специалистов.