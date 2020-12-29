«За 2014–2020 гг. доходы населения упадут на 12% — это позор». Будущее экономики в 2021 г.

«Устойчивый рост инвестиций только госпроектами не оживить, да и с ними проблемы и задержки. Частному сектору для инвестиций в развитие нужен устойчивый спрос и комфортные условия».

После ослабления пандемии коронавируса российская экономика, которая в этом году лучше справилась с кризисом, чем ожидалось весной, столкнется со своими старыми проблемами и вялым ростом, говорят экономисты, опрошенные VTimes. Выбрали главное из их прогнозов на следующий год.

За январь — сентябрь российский ВВП снизился на 3,5%, а за весь год спад будет на уровне 3,8–4%, говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Но обратная сторона умеренного спада — небольшой рост: в следующем году он не превысит 2,5%, прогнозирует экономист. По ее мнению, реальные располагаемые доходы населения в 2021 г. вырастут только на 2%, а не на 3%, как прогнозирует Минэкономразвития.

Структурная стабильность экономики вертикально интегрированных компаний и консервативность бюджетной политики будут препятствовать оживлению экономики и восстановлению доходов граждан, когда пандемию получится взять под контроль, говорит Наталья Акиндинова, директор Центра развития Высшей школы экономики.

«Чашу кризиса еще предстоит испить до дна. Если в 2021 г. и взлетим, то не вверх, а вниз»

Внимание к проблеме бедности и распределения доходов растет, и в следующем году будет больше решений в этой сфере, в частности, к мерам поддержки, которые бы стимулировали людей вернуться к работе, считает Александр Исаков, главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ.

Из-за пандемии и демографических проблем более остро встанет проблема низкого потенциального роста. Вряд ли нас вытянет потребительский спрос: устойчивых драйверов для роста доходов нет, а кредитная нагрузка населения на максимумах. За 2014–2020 гг. доходы упадут приблизительно на 12% — это позор. Устойчивый рост инвестиций только госпроектами не оживить, да и с ними проблемы и задержки. Частному сектору для инвестиций в развитие нужен устойчивый спрос и комфортные условия, — говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-инвеста».

По его мнению, главные вызовы следующего года — восстановление доходов граждан и выход пострадавших компаний из системы мер поддержки. Негативным фактором могут стать попытки решить экономические проблемы за счет усиления роли государства.