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Пенсии вырастут, как и размер НДФЛ. Что изменится в России с 1 января 2021 года

Пенсии вырастут, как и размер НДФЛ. Что изменится в России с 1 января 2021 года
Иллюстрация: pixabay.com

С нового года по новым правилам предстоит работать гостиницам и производителям молочной продукции. Налоговые органы смогут проверять любое физлицо, а коммунальщики быстро отключать услуги. Дайджест.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Что ждет россиян в начале 2021 года? В силу вступают сразу несколько законопроектов, которые серьезно повлияют на жизнь сограждан.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума 

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения, размер которого в целом по РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Индексация пенсий

С 1 января пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%. 

Размер маткапитала

С 1 января материнский капитал вновь увеличится, выплата на второго ребенка составит не 466 617, а 483 881,83 рубля, на третьего —155 550 рублей вместо 150 000 рублей. Маткапитал на третьего ребенка в семьях, где за второго его не получали, составит 639 432 рубля.

Расширение сельской ипотеки

С 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор.

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей, раньше такая сумма была доступна только жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа. В остальных регионах максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

Ставка НДФЛ 

С 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. 

Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями. 

Электронные трудовые книжки

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года.

В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Удаленная работа

С 1 января вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы. Согласно ему, удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Также устанавливаются нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, и порядок взаимодействия работника и работодателя. 

Удаленных работников смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Реформа ОМС

С 1 января вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду ОМС передадут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Теперь при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациенты должны обращаться в ФФОМС. 

Система выплат по больничным

С 1 января в России полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.

Автомобильные аптечки и знаки «Инвалид»

С 1 января водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. Аптечки, произведенные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Автомобильный знак «Инвалид» с нового года перестанет действовать, нужно будет оформить электронное разрешение на парковку.

Новые противопожарные правила

С 1 января вступают в силу новые противопожарные правила. В частности, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. Нельзя будет оставлять без присмотра горящие свечи и керосиновые лампы, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления незаводского производства. 

В новые правила включили запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте.

Цены на алкоголь и вытрезвители

С 1 января вырастет минимальная розничная цена на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объемом 0,5 литра — с действующих 230 рублей до 243, за такую же бутылку коньяка — с 433 рублей до 446, на игристое вино (шампанское) за бутылку объемом 0,75 литра — с 164 рублей до 169.

Также с нового года вступает в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Упрощение получения госуслуг

С 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.

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Запрет использования криптовалюты

С 1 января начинает действовать закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта», а также запрещает использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. 

Отключение коммунальных услуг

1 января прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности.

Налоги для предпринимателей

С 1 января отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход.

Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения.

Транспортный и земельный налог

С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России. Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Гостиничные услуги

С 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. Теперь перед заселением несовершеннолетних без родителей отели должны будут потребовать их нотариально заверенное согласие.

Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.

Маркировка молочной продукции

С 20 января заработает в добровольном формате система маркировки молочной продукции. При этом коды будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

С 1 сентября 2022 года будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки.

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Автор: Александра Клименко
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