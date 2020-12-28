Стрельба в Грозном, в Баренцевом море затонуло судно с 19 людьми. Главное 28 декабря

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Омега»: на борту было 19 человек. В центре Грозного неизвестные напали на полицейских. Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе.

В Баренцевом море затонул рыболовный траулер «Омега», из 19 членов экипажа спасены только двое. По предварительной информации, трагедия произошла из-за обледенения судна.

у моряков не было шансов выжить, так как спасательные плоты были неудачно расположены и избыточно закреплены, их было невозможно быстро развернуть в опасной ситуации, сказал источник «Интерфакса» в порту Мурманска.

Стрельба в центре Грозного

Два сотрудника правоохранительных органов погибли при стрельбе в центре Грозного, сообщает ряд СМИ. По их данным, неизвестные начали стрелять из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира. Сообщалось, что двое нападавших убиты ответным огнем, их личности устанавливаются. По другим сведениям, погиб один полицейский, второй ранен.

Как позднее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавшие, вооруженные ножами, пытались завладеть оружием сотрудников ППС. В итоге они были убиты, один полицейский погиб, второй ранен. Напавшими он назвал братьев Хасана и Хусейна, уроженцев Ингушетии, которые в 2012-м году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Майкл Калви вернулся к работе

Основатель и старший партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе, сообщает «Интерфакс». «Я вернулся на работу, да», — сказал он агентству. Бизнесмен сказал, что потом ответит на вопрос, продолжить ли он инвестировать в России после суда. В конце октября 2020 г. Baring Vostok и компания Артема Аветисяна «Финвижн», которые являются совладельцами банка «Восточный», подписали мировое соглашение по корпоративному спору, согласно которому откажутся от всех исков друг к другу. 12 ноября Верховный суд отменил домашний арест Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok. Но им запрещено выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00 по московскому времени, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию. Майкл Калви говорил, что с нетерпением ждет судебного процесса, где намерен доказать свою невиновность. Подробнее о деле Baring Vostok можно прочитать здесь.

Американский бизнесмен, основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил "Интерфаксу", что вернулся к работе.

"Я вернулся на работу, да", - сказал Калви в понедельник.

На вопрос агентства, продолжит ли он инвестиционную деятельность в России после суда, бизнесмен сказал: "Я потом отвечу на этот вопрос".